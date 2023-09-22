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Україна отримала від ЄС новий транш макрофінансової підтримки

22 вересня 2023 14:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна отримала від ЄС новий транш макрофінансової підтримки
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Mike Segar
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 22 вересня, Європейська комісія виплатила Україні нову макрофінансову підтримку із пакета на суму 18 млрд євро, який запланований на цей рік. Країна отримала 1,5 млрд євро.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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"Сьогодні ми виплатили Україні ще 1,5 млрд євро", — розповіла фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що лише цього року ЄС виплатив 13,5 млрд євро, щоб допомогти Україні підтримувати роботу лікарень, шкіл та інших служб.

"Це також допомагає Україні на її шляху до ЄС, підтримуючи трансформативні реформи. Європа залишається твердо на боці України", — написала президент Єврокомісії.

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Допис Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала додаткове продовження тимчасового захисту для людей, які тікають з України. Тепер рішення має прийняти Європейська рада.

Також ми писали, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила Європейському парламенту, що Україна вже досягла "значних успіхів" після того, як минулого року її призначили кандидатом у членство. Однак Угорщина може не підтримати рішення про старт переговорів щодо вступу України.

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