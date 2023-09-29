Украина пошла на уступки Венгрии в вопросе OTP Bank

OTP Bank. Фото: Emerging Europe

В Украине решили приостановить статус международного спонсора войны для OTP Bank (Венгрия) и еще пяти компаний Греции, занимающихся перевозкой. Как известно, Венгрия неоднократно этого требовала.

Об этом сообщила прессслужба Национального агентства по предотвращению коррупции.

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Для кого приостановили статус

Такой статус был приостановлен для компаний:

Dynacom Tankers Management (DTM);

Delta Tankers LTD;

Thenamaris Ships Management Inc;

Minerva Marine;

TMC Tankers LTD;

OTP Bank.

"Такое решение принято по результатам переговоров между представителями Агентства и представителями компаний и правительств этих стран по прекращению сотрудничества с Российской Федерацией", — добавили в сообщении.

Сейчас на сайте "Война и санкции" в разделе "Международные спонсоры войны" для этих компаний будет временно приостановлен статус.

Как это поможет Украине

В свою очередь в НАПК выразили надежду, что благодаря такому решению Венгрия разблокирует 500 млн евро необходимой военной помощи для Украины.

Также это может исключить возможность Греции заблокировать будущий пакет санкций ЕС, направленный на уменьшение уровня возможности страны-агрессора продолжать военные действия в нашем государстве.

"Агентство всегда открыто к сотрудничеству с международным бизнесом и готово провести консультации по шагам, необходимым для исключения из списка", — отметили в сообщении.

Требования Венгрии

НАПК еще в мае внесло венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Он входит в список 50 крупнейших российских банков. По информации отчетности OTP Group, в течение 2021 года чистая прибыль банка РФ составила 37,6 млрд форинтов, или 7,6% от совокупной прибыли группы.

После такой новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет иметь сложности по договоренности с ЕС о новых санкциях против РФ.

Затем он заявил, что Венгрия будет продолжать блокировать деньги ЕС для военной помощи Украине, если наше государство не исключит банк OTP из перечня международных спонсоров войны.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перед его страной стоят "очень сложные вопросы", прежде чем Венгрия поддержит членство Украины в ЕС. На заявление политика успели отреагировать в Украине.