Україна пішла на поступки Угорщині у питанні OTP Bank

OTP Bank. Фото: Emerging Europe

В Україні вирішили призупинити статус міжнародного спонсора війни для OTP Bank (Угорщина) та ще п'яти компаній Греції, які займаються перевезенням. Як відомо, Угорщина неодноразово цього вимагала.

Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Для кого призупинили статус

Такий статус було призупинено для компаній:

Dynacom Tankers Management (DTM);

Delta Tankers LTD;

Thenamaris Ships Management Inc;

Minerva Marine;

TMC Tankers LTD;

OTP Bank.

"Таке рішення прийнято за результатом переговорів між представниками Агентства та представниками компаній та урядів цих країн щодо припинення співпраці з Російською Федерацією", — додали у повідомленні.

Наразі на сайті "Війна і санкції" у розділі "Міжнародні спонсори війни" для цих компаній буде тимчасово призупинений статус.

Як це допоможе Україні

Своєю чергою у НАЗК висловили сподівання, що завдяки такому рішенню Угорщина розблокує 500 млн євро необхідної військової допомоги для України.

Також це може виключити можливість Греції заблокувати майбутній пакет санкцій ЄС, який спрямований на зменшення рівня можливості країни-агресорки продовжувати військові дії в нашій державі.

"Агентство завжди відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку", — зауважили у повідомленні.

Вимоги Угорщини

НАЗК ще в травні внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

Зазначається, що він входить до списку 50 найбільших російських банків. За інформацією звітності OTP Group, протягом 2021 року чистий прибуток банку РФ становив 37,6 млрд форинтів, або 7,6% від сукупного прибутку групи.

Після такої новини очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто наголосив, що Будапешт буде мати складнощі щодо домовленості з ЄС про нові санкції проти РФ.

Потім він заявив, що Угорщина буде продовжувати блокування грошей ЄС для військової допомоги Україні, якщо наша держава не виключить банк OTP з переліку міжнародних спонсорів війни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наразі перед його країною стоять "дуже складні запитання", перш ніж Угорщина підтримає членство України в ЄС. На заяву політика встигли відреагувати в Україні.