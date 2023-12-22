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Украина прекратила свободную торговлю с Беларусью

22 декабря 2023 15:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украина прекратила свободную торговлю с Беларусью
Верховная Рада Украины. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Верховная Рада Украины сегодня, 22 декабря, одобрила законопроект "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле". Теперь Украина прекращает развитие торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Такое решение ВР направлено на прекращение торгового соглашения с Беларусью. Причиной тому стали резкие изменения в политическом и экономическом контексте.

В законопроекте отмечено, что в Беларуси изменилась ситуация с нарушением прав человека, политическими репрессиями и несоблюдением демократических стандартов. Соответственно, это нарушает основные принципы и ценности, на которых основывается торговое соглашение.

"Законопроектом предлагается в связи с коренным изменением обстоятельств прекратить действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле, совершенной 17.12.1992 в г. Киеве и ратифицированной Законом Украины от 19.03.1999" , - указал Мельны.

Сообщение об одобрении законопроекта
Уведомление об одобрении законопроекта. Фото: скриншот поста Мельничука

Напомним, 22 декабря, в Верховной раде Украины заблокировали законопроект о медицинском каннабисе. Это сделала парламентская фракция "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко.

Ранее, Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о медицинском каннабисе. Его разрешили только в медицинских целях или для научной и научно-технической деятельности.

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