Украина прекратила свободную торговлю с Беларусью
Верховная Рада Украины сегодня, 22 декабря, одобрила законопроект "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле". Теперь Украина прекращает развитие торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Что известно о законопроекте о прекращении свободной торговли между Украиной и Беларусью
Такое решение ВР направлено на прекращение торгового соглашения с Беларусью. Причиной тому стали резкие изменения в политическом и экономическом контексте.
В законопроекте отмечено, что в Беларуси изменилась ситуация с нарушением прав человека, политическими репрессиями и несоблюдением демократических стандартов. Соответственно, это нарушает основные принципы и ценности, на которых основывается торговое соглашение.
"Законопроектом предлагается в связи с коренным изменением обстоятельств прекратить действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле, совершенной 17.12.1992 в г. Киеве и ратифицированной Законом Украины от 19.03.1999" , - указал Мельны.
Напомним, 22 декабря, в Верховной раде Украины заблокировали законопроект о медицинском каннабисе. Это сделала парламентская фракция "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко.
Ранее, Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о медицинском каннабисе. Его разрешили только в медицинских целях или для научной и научно-технической деятельности.
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