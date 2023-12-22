Україна припинила вільну торгівлю з Білоруссю

Верховна Рада України. Фото: wikipedia

Верховна Рада України сьогодні, 22 грудня, схвалила законопроєкт "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю". Відтепер Україна припиняє розвиток торговельно-економічного співробітництва з Білоруссю.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Таке рішення ВР спрямоване на припинення торговельної угоди з Білоруссю. Причиною цьому стали різкі зміни в політичному та економічному контексті.

У законопроєкті зазначено те, що у Білорусі змінилася ситуація з порушенням прав людини, політичними репресіями та недотриманням демократичних стандартів. Відповідно, це порушує основні принципи та цінності, на яких ґрунтується торговельна угода.

"Законопроєктом пропонується у звʼязку з докорінною зміною обставин припинити дію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю, вчиненої 17.12.1992 в м. Києві та ратифікованої Законом України від 19.03.1999", — зазначив Мельничук.

Повідомлення про схвалення законопроєкту. Фото: скриншот допису Мельничука

Нагадаємо, 22 грудня у Верховній раді України заблокували законопроєкт про медичний канабіс. Це зробила парламентська фракція "Батьківщина", лідеркою якої є Юлія Тимошенко.

Раніше Верховна рада України в другому читанні ухвалила законопроєкт про медичний канабіс. Його дозволили лише в медичних цілях або для наукової та науково-технічної діяльності.