Экспорт зерна: откроют ли власти Одесский порт

Одесский порт Фото: ГП "Одесский порт"

В Украине в условиях войны есть логистические проблемы с экспортом сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому власти ищут возможность открытия одесских портов.

Детали относительно логистических путей эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский во время VI Международного ветеранского форума "Украина. Защитники. Будущее".

Читайте также:

"Проблемы с логистикой общеизвестны. В основном сейчас экспорт идет через Дунай и через румынские порты. Частично экспорт идет через наших соседей транзитом в европейские порты или другие европейские страны", — сказал Сольский.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. Фото: Facebook

По его словам, Украина экспортирует более 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц. Однако министр считает, что нужно экспортировать на 50% больше. Над этим работает руководство государства и министерства.

"Думаю, договорены и сделаны определенные вещи, которые изменят это в лучшую сторону даже в самом худшем варианте. Мы все работаем над тем, чтобы найти варианты открытия одесских портов в каком-то формате", — добавил Сольский.

Напомним, министр обороны Украины сообщил, что Украина продолжит экспортировать продовольствие Черным морем. По мнению Резникова, РФ не решится атаковать гражданские суда.