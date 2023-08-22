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Украина ищет вариант открытия одесских портов, — министр агрополитики

22 августа 2023 15:18
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Экспорт зерна: откроют ли власти Одесский порт
Одесский порт Фото: ГП "Одесский порт"
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине в условиях войны есть логистические проблемы с экспортом сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому власти ищут возможность открытия одесских портов.

Детали относительно логистических путей эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский во время VI Международного ветеранского форума "Украина. Защитники. Будущее".

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"Проблемы с логистикой общеизвестны. В основном сейчас экспорт идет через Дунай и через румынские порты. Частично экспорт идет через наших соседей транзитом в европейские порты или другие европейские страны", — сказал Сольский.

Николай Сольский
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. Фото: Facebook

По его словам, Украина экспортирует более 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц. Однако министр считает, что нужно экспортировать на 50% больше. Над этим работает руководство государства и министерства.

"Думаю, договорены и сделаны определенные вещи, которые изменят это в лучшую сторону даже в самом худшем варианте. Мы все работаем над тем, чтобы найти варианты открытия одесских портов в каком-то формате", — добавил Сольский.

Напомним, министр обороны Украины сообщил, что Украина продолжит экспортировать продовольствие Черным морем. По мнению Резникова, РФ не решится атаковать гражданские суда.

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