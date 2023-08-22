Експорт зерна: чи відкриє влада Одеський порт

Одеський порт. Фото: ДП "Одеський порт"

В Україні в умовах війни є логістичні проблеми з експортом сільськогосподарською продукції. Саме тому влада шукає можливість відкриття одеських портів.

Деталі щодо логістичних шляхів ексклюзивно для Новини.LIVE розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час VІ Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє".

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"Проблеми з логістикою загальновідомі. В основному зараз експорт йде через Дунай і через румунські порти. Частково експорт іде через наших сусідів транзитом до європейських портів або до інших європейських країн", — сказав Сольський.

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський. Фото: Facebook

За його словами, Україна експортує понад 3 млн тонн сільськогосподарської продукції на місяць. Однак міністр вважає, що треба експортувати на 50% більше. Над цим працює керівництво держави і міністерства.

"Думаю, домовлено і зроблено певні речі, які змінять це в кращу сторону навіть у найгіршому варіанті. Ми всі працюємо над тим, щоб знайти варіанти відкриття одеських портів в якомусь форматі", — додав Сольський.

Нагадаємо, міністр оборони України повідомив, що Україна продовжить експортувати продовольство Чорним морем. На думку Резнікова, РФ не наважиться атакувати цивільні судна.