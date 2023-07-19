Украина создает новый маршрут для экспорта продовольствия, — СМИ
В Украине будет создан маршрут для временного экспорта продовольствия через Черное море. Такое решение было принято после того, как Россия вышла из "зерновой инициативы".
Об этом сообщается в официальном письме Украины для Международной организации судоходства ООН, пишет The Guardian.
Новый маршрут
В письме идет речь о том, что в нашем государстве решили составить временно по рекомендациям морской маршрут.
"Его цель — способствовать разблокированию международного судоходства в северо-западной части Черного моря", — говорится в сообщении.
Где он будет проходить
В свою очередь маршрут будет проходить по территориальным водам и исключительной морской экономической зоне Румынии.
Напомним, даже после выхода по "зерновой инициативе" Россия не прекращает терроризировать мир. Ночью 19 июля прошла целенаправленная воздушная атака на зерновые терминалы в портах "Одесса" и "Черноморск".