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Україна створює новий маршрут для експорту продовольства, — ЗМІ

19 липня 2023 17:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Україна створює новий маршрут для експорту продовольства, — ЗМІ
Кораблі з українським зерном. Фото: twitter.com/vonderleyen
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні створять маршрут для тимчасового експорту продовольства через Чорне море. Таке рішення ухвалили після того, як Росія вийшла із "зернової ініціативи".

Про це повідомляється в офіційному листі України для Міжнародної організації судноплавства ООН, пише The Guardian.

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Новий маршрут 

У листі йдеться про те, що в нашій державі вирішили скласти тимчасово за рекомендаціями морський маршрут.

"Його мета — сприяти розблокуванню міжнародного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря", — йдеться у повідомленні.

Де він проходитиме

Своєю чергою маршрут буде проходити шляхом територіальних вод та винятковою морською економічною зоною Румунії. 

Нагадаємо, навіть після виходу із "зернової ініціативи" Росія не припиняє тероризувати світ. Вночі 19 липня відбулася цілеспрямована повітряна атака на зернові термінали в портах "Одеса" та "Чорноморськ". 

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