Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз": на какой срок
Вице-премьер-министр Украины по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры, Александр Кубраков, сообщил о положительных изменениях в перевозочной отрасли Украины благодаря подписанному в прошлом году соглашению. Оно избавило украинских перевозчиков от необходимости получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в государства ЕС.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
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"Транспортный безвиз"
Такое решение стало важным для украинских экспортеров и существенно упростило логистику на границе.
Также, соглашение позволило украинским и европейским владельцам водительских прав, выданных одной из сторон, избежать необходимости иметь международное водительское удостоверение. Это упростило процедуры и дало возможность перевозчикам существенно сократить бюрократические расходы.
За первый год действия соглашения, объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%, что доказывает его эффективность. Украина и ее европейские партнеры развивают логистическую инфраструктуру на границе, что помогает не только поддержать украинскую экономику, но и найти логистические решения для экспортеров.
В частности, с начала полномасштабного вторжения были открыты два новых пункта пропуска на границе Румынии, а также пункт контроля на временной инфраструктуре для пропуска пустых грузовых транспортных средств на границе с Польшей. Кроме того, пропускную способность пункта "Краковец — Корчева" расширили и упорядочили работу пункта "Ягодин — Дорогуск" на границе с Польшей.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский продлил временный безвиз для граждан Великобритании. Глава государства подписал соответствующий указ.