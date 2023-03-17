Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз": на какой срок

Украина и Европейский союз

Вице-премьер-министр Украины по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры, Александр Кубраков, сообщил о положительных изменениях в перевозочной отрасли Украины благодаря подписанному в прошлом году соглашению. Оно избавило украинских перевозчиков от необходимости получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в государства ЕС.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Транспортный безвиз"

Такое решение стало важным для украинских экспортеров и существенно упростило логистику на границе.

Также, соглашение позволило украинским и европейским владельцам водительских прав, выданных одной из сторон, избежать необходимости иметь международное водительское удостоверение. Это упростило процедуры и дало возможность перевозчикам существенно сократить бюрократические расходы.

За первый год действия соглашения, объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%, что доказывает его эффективность. Украина и ее европейские партнеры развивают логистическую инфраструктуру на границе, что помогает не только поддержать украинскую экономику, но и найти логистические решения для экспортеров.

В частности, с начала полномасштабного вторжения были открыты два новых пункта пропуска на границе Румынии, а также пункт контроля на временной инфраструктуре для пропуска пустых грузовых транспортных средств на границе с Польшей. Кроме того, пропускную способность пункта "Краковец — Корчева" расширили и упорядочили работу пункта "Ягодин — Дорогуск" на границе с Польшей.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский продлил временный безвиз для граждан Великобритании. Глава государства подписал соответствующий указ.