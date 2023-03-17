Україна та ЄС продовжили "транспортний безвіз": на який термін

Україна та Європейський союз

Віцепрем'єр-міністр України з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив про позитивні зміни у перевізній галузі України завдяки підписаній торік угоді. Воно позбавило українських перевізників необхідності отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення до держав ЄС.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Транспортний безвіз"

Таке рішення стало важливим для українських експортерів та суттєво спростило логістику на кордоні.

Також, угода дозволила українським та європейським власникам водійських прав, виданих однією зі сторін, уникнути необхідності мати міжнародне посвідчення водія. Це спростило процедури та дало можливість перевізникам суттєво скоротити бюрократичні витрати.

За перший рік дії угоди обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли більш ніж на 50%, що доводить її ефективність. Україна та її європейські партнери розвивають логістичну інфраструктуру на кордоні, що допомагає не лише підтримати українську економіку, а й знайти логістичні рішення для експортерів.

Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення було відкрито два нові пункти пропуску на кордоні Румунії, а також пункт контролю на тимчасовій інфраструктурі для пропуску порожніх вантажних транспортних засобів на кордоні з Польщею. Крім того, пропускну спроможність пункту "Краковець — Корчова" розширили та впорядкували роботу пункту "Ягодин — Дорогуськ" на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський продовжив тимчасовий безвіз для громадян Великобританії. Глава держави підписав відповідний указ.