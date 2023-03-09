Украина и Польша договорились об упрощении пересечения границы для агропродукции

Эти изменения, принятые польской стороной, начинают действовать с сегодняшнего дня, 9 марта

Украина и Польша договорились об отмене ветеринарного контроля для украинской агропродукции, которая следует в польские порты или проезжает страну транзитом. Эти изменения начинают действовать с сегодняшнего дня, 9 марта.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Что известно

"Наличие такого контроля приводило к образованию больших очередей на границе с Польшей, в частности водители вынуждены ожидать более десяти дней для прохождения контроля. Отмена контроля позволит сократить время ожидания в три-четыре раза", — говорится в сообщении.

Как это будет работать

Отмечается, что для автомобильных перевозчиков упрощенная процедура будет действовать во всех пунктах пропуска на украино-польской границе, работающих на пропуск грузового транспорта.

В пункте пропуска с украинской стороны все перевозчики, везущие агропродукцию должны предъявлять инспекторам таможни CMR (транспортный документ международного образца). Представитель Гостаможслужбы Украины будет проставлять в CMR печать, без которой польская таможня будет разворачивать автомобили и направлять обратно в Украину.

На польской стороне грузовики с транзитным товаром после пограничного и таможенного контроля будут опломбировываться. Пломбы будут сниматься в уполномоченных пунктах хранения, расположенных в странах, в которые направлялась украинская агропродукция. Запись о прибытии груза в заявленное место с целью снятия пломб будет доступна через систему NCTS.

Что делать тем, кто зарегистрировался на контроль в еОчереди

Для перевозчиков, записавшихся в электронную очередь на ветеринарный контроль в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск", нужно:

проверить, подпадает ли ваш груз под упрощенную процедуру — есть ли он в перечне товаров (кодов), для которых отменен такой контроль, и следует ли он через Польшу транзитом или в польский порт;

отменить запись в очередь на ветеринарный контроль, если товар находится в перечне;

на сайте echerha.gov.ua стать в общую очередь "Ягодин — Дорогуск".

Пользователи еОчереди "Ягодин — Дорогуск. Ветеринарный контроль", чей товар не попал под упрощенную процедуру, и в дальнейшем должны ожидать пересечения границы в очереди на ветеринарный контроль.

Список товаров (кодов), для которых отменен такой контроль, можно просмотреть по ссылке.

Напомним, недавно изменен список документов для выезда за границу во время войны. Теперь, чтобы выехать за границу во время действия военного положения, украинским мужчинам призывного возраста, имеющим инвалидность, необходимо будет предъявить больше справок, дающих на это разрешение.