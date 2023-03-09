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Україна та Польща домовились про спрощення перетину кордону для агропродукції

9 березня 2023 17:10
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Ці зміни, прийняті польською стороною, починають діяти відсьогодні, 9 березня
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна та Польща домовились про скасування ветеринарного контролю для української агропродукції, яка прямує до польських портів або проїжджає країну транзитом. Ці зміни починають діяти відсьогодні, 9 березня.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

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Що відомо

"Наявність такого контролю призводила до утворення великих черг на кордоні з Польщею, зокрема водії змушені очікувати понад десять днів для проходження контролю. Скасування контролю дозволить скорити час очікування в три-чотири рази", — йдеться у повідомленні.

Як це працюватиме

Зазначається, що для автомобільних перевізників спрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту.

У пункті пропуску з українського боку всі перевізники, що везуть агропродукцію, мають пред’являти інспекторам митниці CMR (транспортний документ міжнародного зразка). Представник Держмитслужби України проставлятиме в CMR печатку, без якої польська митниця розвертатиме автівки і направлятиме назад в Україну. 

На польській стороні вантажівки з транзитним товаром після прикордонного і митного контролю будуть опломбовуватись.
Пломби зніматимуться в уповноважених пунктах зберігання, розташованих у країнах, до яких прямувала українська агропродукція. Запис про прибуття вантажу в заявлене місце з метою зняття пломб буде доступний через систему NCTS.

Що робити тим, хто зареєструвався на контроль в єЧерзі

Для перевізників, які записалися в електронну чергу на ветеринарний контроль в пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ", потрібно: 

  • перевірити, чи ваш вантаж підпадає під спрощену процедуру — чи є він у переліку товарів (кодів), для яких скасовано такий контроль, і чи прямує він через Польщу транзитом або в польський порт;
  • скасувати запис в чергу на ветеринарний контроль, якщо товар є в переліку;
  • на сайті echerha.gov.ua стати в загальну єЧергу "Ягодин-Дорогуськ". 

Користувачі єЧерги "Ягодин — Дорогуськ. Ветеринарний контроль", чий товар не потрапив під спрощену процедуру, і надалі мають очікувати перетину кордону в черзі на ветеринарний контроль.

Перелік товарів (кодів), для яких скасовано такий контроль, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно змінено перелік документів для виїзду за кордон під час війни. Тепер, щоб виїхати за кордон під час дії воєнного стану, українським чоловікам призовного віку, які мають інвалідність, необхідно буде пред'явити більше довідок, що дають на це дозвіл.

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