Украина ведет переговоры по продлению зернового соглашения, — Reuters

Украина не ведет переговоров с россией по "зерновому коридору"

Украина начала обсуждение с партнерами по продолжению Черноморской зерновой инициативы. Срок действия соглашения истекает 18 марта.

Об этом сообщает Reuters.

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"Украина начала онлайн-переговоры с партнерами по расширению Черноморской зерновой инициативы, направленной на то, чтобы Киев мог продолжать поставлять зерно на мировые рынки", — сообщил высокопоставленный источник в украинском правительстве.

Источник также рассказал Reuters, что Украина не вела переговоры с россией, которая заблокировала украинские черноморские порты после своего вторжения в прошлом году и добавила, что Киев понимает, что его партнеры общаются с москвой.

"Ситуация с переговорами достаточно сложная. Сейчас многое зависит не от нас, а от партнеров", — сказал собеседник агентства.

Срок действия зерновой сделки

Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта 2023 года. Ожидается, что Украина попросит стороны начать переговоры по продлению соглашения еще как минимум на один год.

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров уже выдвинул требования для продления соглашения. Он заявил, что россия хочет, чтобы ее продукция имела доступ к мировым рынкам. Впоследствии в москве начали выдвигать более простые требования и захотели "выполнение обязательств на равноправной основе".

Напомним, ранее представители бизнес призвали стороны Черноморской зерновой инициативы — ООН и Турцию — способствовать ее стабильной работе, продолжению и расширению. Кроме того, обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.

Также сообщалось, что с октября эффективность "Зерновой инициативы" не превышает 40% от имеющихся экспортных мощностей. Это приводит к дефициту продовольствия и росту его стоимости на мировых продовольственных рынках, ведь Украина является ключевым поставщиком подсолнечного масла и лидером по экспорту пшеницы, кукурузы и ячменя.