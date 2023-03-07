Україна веде переговори щодо продовження зернової угоди, — Reuters

Україна не веде переговорів з росією щодо "зернового коридору"

Україна розпочала обговорення з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи. Термін дії угоди завершується 18 березня.

Про це повідомляє Reuters.

Подробиці

"Україна почала онлайн-переговори з партнерами щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачати зерно на світові ринки", — повідомило високопоставлене джерело в українському уряді виданню.

Джерело також розповіло Reuters, що Україна не вела переговорів з росією, яка заблокувала українські чорноморські порти після свого вторгнення минулого року та додало — Київ має розуміння, що його партнери спілкуються з москвою.

"Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів", — сказав співрозмовник агентства.

Термін дії зернової угоди

Термін дії зернової угоди спливає 18 березня 2023 року. Очікується, що Україна попросить сторони розпочати переговори щодо продовження угоди ще як мінімум на один рік.

Тим часом голова російського МЗС Сергій Лавров вже висунув вимоги для продовження угоди. Він заявив, що рф хоче, аби її продукція мала доступ до світових ринків. Згодом у москві почали висувати простіші вимоги та захотіли "виконання зобов'язань на рівноправній основі".

Нагадаємо, раніше представники бізнес закликали сторони Чорноморської зернової ініціативи — ООН і Туреччину — сприяти її стабільній роботі, продовженню і розширенню. Крім того, забезпечити вільне торговельне судноплавство в Чорноморському регіоні.

Також повідомлялося, що з жовтня ефективність "Зернової ініціативи" не перевищує 40% від наявних експортних потужностей. Це призводить до дефіциту продовольства та зростання його вартості на світових продовольчих ринках, адже саме Україна є ключовим постачальником соняшникової олії та лідером за експортом пшениці, кукурудзи та ячменю.