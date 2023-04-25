Украина введет санкции против Ирана: что известно

Флаг Ирана на фоне боевой машины. Фото: Reuters

Правительство Украины направило на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о введении секторальных санкций в отношении Ирана. Эти предложения призваны усилить ранее введенные ограничения в отношении лиц и компаний, связанных с поставками оружия из России, которые, по мнению правительства, не были достаточно серьезным предупреждением для Ирана.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Секторальные санкции будут действовать на протяжении 50 лет и содержат несколько мер:

запрет на вывоз капиталов резидентами Ирана за пределы Украины;

запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности резидентам Ирана;

запрет на инвестиции в Иран и в пользу резидентов этой страны;

приостановка обслуживания электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана, включая переводы, расчеты и выдачу наличных;

запрет на регистрацию международных платежных систем, в которых участвуют резиденты Ирана.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что Украина будет работать над тем, чтобы как можно больше стран мира присоединилось к этим жестким мерам против Ирана. Она также заявила, что агрессия против Украины не останется безнаказанной, и помощь агрессору также не останется безнаказанной.

Напомним, что 24 апреля Европейский союз, США и Великобритания ввели новые санкции против Ирана. Эти санкции вводятся против лиц и организаций, ответственных за нарушение прав человека в Иране.