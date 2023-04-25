Украина введет санкции против Ирана: что известно
Правительство Украины направило на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о введении секторальных санкций в отношении Ирана. Эти предложения призваны усилить ранее введенные ограничения в отношении лиц и компаний, связанных с поставками оружия из России, которые, по мнению правительства, не были достаточно серьезным предупреждением для Ирана.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Что предусматривают санкции
Секторальные санкции будут действовать на протяжении 50 лет и содержат несколько мер:
- запрет на вывоз капиталов резидентами Ирана за пределы Украины;
- запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности резидентам Ирана;
- запрет на инвестиции в Иран и в пользу резидентов этой страны;
- приостановка обслуживания электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана, включая переводы, расчеты и выдачу наличных;
- запрет на регистрацию международных платежных систем, в которых участвуют резиденты Ирана.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что Украина будет работать над тем, чтобы как можно больше стран мира присоединилось к этим жестким мерам против Ирана. Она также заявила, что агрессия против Украины не останется безнаказанной, и помощь агрессору также не останется безнаказанной.
Напомним, что 24 апреля Европейский союз, США и Великобритания ввели новые санкции против Ирана. Эти санкции вводятся против лиц и организаций, ответственных за нарушение прав человека в Иране.