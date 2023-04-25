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Україна введе санкції проти Ірану: що відомо

25 квітня 2023 19:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна введе санкції проти Ірану: що відомо
Прапор Ірану на фоні бойової машини. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Уряд України направив на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо запровадження секторальних санкцій щодо Ірану. Ці пропозиції покликані посилити раніше введені обмеження щодо осіб та компаній, пов'язаних із постачанням зброї з Росії, які, на думку уряду, не були достатньо серйозним попередженням для Ірану.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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Секторальні санкції діятимуть протягом 50 років і містять кілька заходів:

  • заборона вивезення капіталів резидентами Ірану межі України;
  • заборона на передачу технологій та прав на об'єкти інтелектуальної власності резидентам Ірану;
  • заборона на інвестиції в Іран та на користь резидентів цієї країни;
  • припинення обслуговування електронних платіжних засобів, емітованих резидентами Ірану, включаючи перекази, розрахунки та видачу готівки;
  • заборона на реєстрацію міжнародних платіжних систем, у яких беруть участь резиденти Ірану.

Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що Україна працюватиме над тим, щоб якнайбільше країн світу приєдналося до цих жорстких заходів проти Ірану. Вона також заявила, що агресія проти України не залишиться безкарною, і допомога агресору також не залишиться безкарною.

Нагадаємо, що 24 квітня, Європейський союз, США та Велика Британія запровадили нові санкції проти Ірану. Ці санкції запроваджуються проти осіб та організацій, відповідальних за порушення прав людини в Ірані.

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