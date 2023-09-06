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Украина угрожает судом Польше и ЕС в случае продления запрета на экспорт агропродукции, —Politico

6 сентября 2023 17:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украина угрожает судом Польше и ЕС в случае продления запрета на экспорт агропродукции, —Politico
Украинское зерно. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украина предупредила Польшу и Европейский союз о возможном судебном разбирательстве, если они продлят ограничения на экспорт агропродукции после 15 сентября. Украина рассмотрит вопрос обращения во Всемирную торговую организацию.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка в интервью Politico.

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Качка указал на нарушение условий договора о свободной торговле с ЕС, заключенного в 2014 году. Несмотря на дружественные отношения с ЕС, Киев рассматривает шаги по защите своих интересов через ВТО.

"С учетом глубокого уважения и признательности Польше, если после 15 сентября будут введены новые запреты, Украина обратится с жалобой на Польшу и ЕС во Всемирную торговую организацию", — сказал он.

Также было отмечено, что не существует убедительных данных о скачках в ценах или существенном росте экспорта зерна, что могло бы служить основанием для продления экспортных ограничений.

"Мы ощутили заметную помощь в улучшении транзита товаров через территории наших соседей, включая Польшу и Венгрию. В последние два месяца наша работа с Румынией в области товароперевозок из Украины заметно активизировалась", — подчеркнул Качка.

Представитель Офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что Киев рассмотрит все правовые варианты ответа, если Брюссель не изменит свою позицию. В то же время, МИД Украины подчеркнул, что у них есть возможность начать арбитраж в рамках соглашения об ассоциации с ЕС или обратиться в ВТО.

Напомним, что Украина занимает значительное место среди основных поставщиков зерна. Она активно производит и экспортирует различные зерновые культуры, включая пшеницу, кукурузу и ячмень. Однако российское вторжение, блокада и разрушение портов в Черном море оказали негативное влияние на экспорт зерновых из Украины. Не способствует разрешению ситуации и запрет импорта товаров из Украины в страны Евросоюза, такие как Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

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