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Україна загрожує судом Польщі та ЄС у разі продовження заборони на експорт агропродукції, — Politico

6 вересня 2023 17:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна загрожує судом Польщі та ЄС у разі продовження заборони на експорт агропродукції, — Politico
Українське зерно. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна попередила Польщу та Європейський Союз про можливий судовий розгляд, якщо вони продовжать обмеження на експорт агропродукції після 15 вересня. Україна розгляне питання звернення до Світової організації торгівлі.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка в інтерв'ю Politico.

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Качка вказав на порушення умов договору про вільну торгівлю з ЄС, укладеного у 2014 році. Попри дружні відносини з ЄС, Київ розглядає кроки щодо захисту своїх інтересів через СОТ.

"З урахуванням глибокої поваги та вдячності Польщі, якщо після 15 вересня будуть введені нові заборони, Україна звернеться зі скаргою на Польщу та ЄС до Світової організації торгівлі", — сказав він.

Також було зазначено, що не існує переконливих даних про стрибки в цінах або суттєве зростання експорту зерна, що могло б бути підставою для продовження експортних обмежень.

"Ми відчули помітну допомогу у покращенні транзиту товарів через території наших сусідів, включаючи Польщу та Угорщину. В останні два місяці наша робота з Румунією в галузі товароперевезень з України помітно активізувалася", — наголосив Качка.

Представник Офісу президента України Ігор Жовква зазначив, що Київ розгляне усі правові варіанти відповіді, якщо Брюссель не змінить своєї позиції. Водночас МЗС України наголосило, що у них є можливість розпочати арбітраж у рамках угоди про асоціацію з ЄС або звернутися до СОТ.

Нагадаємо, що Україна посідає значне місце серед основних постачальників зерна. Вона активно виробляє та експортує різні зернові культури, включаючи пшеницю, кукурудзу та ячмінь. Однак російське вторгнення, блокада та руйнування портів у Чорному морі вплинули на експорт зернових з України. Не сприяє вирішенню ситуації та заборона імпорту товарів з України до країн Євросоюзу, таких як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія. Термін дії цієї заборони спливає 15 вересня.

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