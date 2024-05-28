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Украинкам выплатят от 1 тыс. до 10 тыс. евро — кому повезет

28 мая 2024 08:24
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Гранты на бизнес — украинкам выплатят до 10 тыс. евро помощи
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине по новой программе поддержки в агропродовольственной сфере под названием "Empowering Women in Agrifood" женщины-предпринимательницы смогут получить от 1 тыс. до 20 тыс. евро. Результаты отбора будут оглашены 10 июня 2024 года.

О деталях программы рассказали в Кабинете министров.

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Программа поддержки бизнеса в агросфере

Как отмечают в пресс-службе, в течение шести месяцев десять избранных по программе "Empowering Women in Agrifood" участниц будет ждать ряд преимуществ.

Женщины, занимающиеся бизнесом в аграрной отрасли получат поддержку от работы с ведущими экспертами до расширения контактов. А именно:

  • индивидуальная работа с менторами;
  • участие в оффлайн событиях и тренингах;
  • развитие бизнес-навыков;
  • увеличение партнерских контактов.

Какие суммы на бизнес получат женщины

По условиям программы каждой участнице будет предоставлен гарантированный размер помощи. Речь идет о сумме в тысячу евро. Их предоставят в течение действия программы на проезд и проживание во время проведения офлайн-мероприятий.

Отдельно самым лучшим проектам участников предоставят грантовые выплаты на развитие собственного дела в размере 5 тыс. и 10 тыс. евро.

Эксперты проведут отбор женщин-предпринимателей в агропродовольственной сфере "Empowering Women in Agrifood".

Ожидается, что 10 июня состоится оглашение результатов отбора, а финальный форум проведут в ноябре 2024 года в Киеве.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы в четырех регионах могут получить денежную помощь по проекту Консорциума Реагирования (Ukraine Reaction Consortium). На выплаты имеют право внутренние переселенцы.

Также писали, что в Министерстве цифровой трансформации объявили новую программу поддержки "Траектория". В ее рамках на развитие собственного дела можно получить до 100 тысяч гривен.

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