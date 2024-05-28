Гранты на бизнес — украинкам выплатят до 10 тыс. евро помощи

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине по новой программе поддержки в агропродовольственной сфере под названием "Empowering Women in Agrifood" женщины-предпринимательницы смогут получить от 1 тыс. до 20 тыс. евро. Результаты отбора будут оглашены 10 июня 2024 года.

О деталях программы рассказали в Кабинете министров.

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Как отмечают в пресс-службе, в течение шести месяцев десять избранных по программе "Empowering Women in Agrifood" участниц будет ждать ряд преимуществ.

Женщины, занимающиеся бизнесом в аграрной отрасли получат поддержку от работы с ведущими экспертами до расширения контактов. А именно:

индивидуальная работа с менторами;

участие в оффлайн событиях и тренингах;

развитие бизнес-навыков;

увеличение партнерских контактов.

Какие суммы на бизнес получат женщины

По условиям программы каждой участнице будет предоставлен гарантированный размер помощи. Речь идет о сумме в тысячу евро. Их предоставят в течение действия программы на проезд и проживание во время проведения офлайн-мероприятий.

Отдельно самым лучшим проектам участников предоставят грантовые выплаты на развитие собственного дела в размере 5 тыс. и 10 тыс. евро.

Эксперты проведут отбор женщин-предпринимателей в агропродовольственной сфере "Empowering Women in Agrifood".

Ожидается, что 10 июня состоится оглашение результатов отбора, а финальный форум проведут в ноябре 2024 года в Киеве.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы в четырех регионах могут получить денежную помощь по проекту Консорциума Реагирования (Ukraine Reaction Consortium). На выплаты имеют право внутренние переселенцы.

Также писали, что в Министерстве цифровой трансформации объявили новую программу поддержки "Траектория". В ее рамках на развитие собственного дела можно получить до 100 тысяч гривен.