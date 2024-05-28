Гранты на бизнес — украинкам выплатят до 10 тыс. евро помощи

Украинкам выплатят от 1 тыс. до 10 тыс. евро — кому повезет
В Украине по новой программе поддержки в агропродовольственной сфере под названием "Empowering Women in Agrifood" женщины-предпринимательницы смогут получить от 1 тыс. до 20 тыс. евро. Результаты отбора будут оглашены 10 июня 2024 года.
О деталях программы рассказали в Кабинете министров.
Программа поддержки бизнеса в агросфере
Как отмечают в пресс-службе, в течение шести месяцев десять избранных по программе "Empowering Women in Agrifood" участниц будет ждать ряд преимуществ.
Женщины, занимающиеся бизнесом в аграрной отрасли получат поддержку от работы с ведущими экспертами до расширения контактов. А именно:
- индивидуальная работа с менторами;
- участие в оффлайн событиях и тренингах;
- развитие бизнес-навыков;
- увеличение партнерских контактов.
Какие суммы на бизнес получат женщины
По условиям программы каждой участнице будет предоставлен гарантированный размер помощи. Речь идет о сумме в тысячу евро. Их предоставят в течение действия программы на проезд и проживание во время проведения офлайн-мероприятий.
Отдельно самым лучшим проектам участников предоставят грантовые выплаты на развитие собственного дела в размере 5 тыс. и 10 тыс. евро.
Эксперты проведут отбор женщин-предпринимателей в агропродовольственной сфере "Empowering Women in Agrifood".
Ожидается, что 10 июня состоится оглашение результатов отбора, а финальный форум проведут в ноябре 2024 года в Киеве.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы в четырех регионах могут получить денежную помощь по проекту Консорциума Реагирования (Ukraine Reaction Consortium). На выплаты имеют право внутренние переселенцы.
Также писали, что в Министерстве цифровой трансформации объявили новую программу поддержки "Траектория". В ее рамках на развитие собственного дела можно получить до 100 тысяч гривен.
Читайте Новини.LIVE!