Гранти на бізнес — українкам виплатять до 10 тис. євро допомоги

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні за новою програмою підтримки в агропродовольчій сфері під назвою "Empowering Women in Agrifood" жінки-підприємниці зможуть отримати від 1 тис. до 20 тис. євро. Результати відбору оголосять 10 червня 2024 року.

Про деталі програми розповіли у Кабінеті міністрів.

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Програма підтримки бізнесу в агросфері

Як зазначають у пресслужбі, упродовж шести місяців на десять обраних за програмою "Empowering Women in Agrifood" учасниць чекатиме низка переваг.

Жінки, які займаються бізнесом в аграрній галузі, отримають підтримку: від роботи з провідними експертами до розширення контактів. А саме:

індивідуальна робота з менторами;

участь в офлайн подіях та тренінгах; розвиток бізнес-навиків;

збільшення партнерських контактів.

Які суми на бізнес отримають жінки

За умовами програми, кожній учасниці буде надано гарантований розмір допомоги. Йдеться про суму в одну тисячу євро. Їх нададуть протягом дії програми на проїзд та проживання під час проведення офлайн-заходів.

Окремо найкращим проєктам учасниць нададуть грантові виплати на розвиток власної справи у розмірі 5 тис. та 10 тис. євро.

Експерти проведуть відбір жінок-підприємниць в агропродовольчій сфері "Empowering Women in Agrifood".

Очікується, що 10 червня відбудеться оголошення результатів відбору, а фінальний форум проведуть у листопаді 2024 року у Києві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці у чотирьох регіонах можуть отримати грошову допомогу за проєктом Консорціуму Реагування (Ukraine Reaction Consortium). На виплати мають право внутрішні переселенці.

Також писали, що у Міністерстві цифрової трансформації оголосили нову програму підтримки "Траєкторія". В її рамках на розвиток власної справи можна отримати до 100 тис. гривень.