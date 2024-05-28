Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українкам виплатять від 1 тис. до 10 тис. євро — кому пощастить arrow

Українкам виплатять від 1 тис. до 10 тис. євро — кому пощастить

28 травня 2024 08:24
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Гранти на бізнес — українкам виплатять до 10 тис. євро допомоги
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні за новою програмою підтримки в агропродовольчій сфері під назвою "Empowering Women in Agrifood" жінки-підприємниці зможуть отримати від 1 тис. до 20 тис. євро. Результати відбору оголосять 10 червня 2024 року.

Про деталі програми розповіли у Кабінеті міністрів.

Читайте також:

Програма підтримки бізнесу в агросфері

Як зазначають у пресслужбі, упродовж шести місяців на десять обраних за програмою "Empowering Women in Agrifood" учасниць чекатиме низка переваг.

Жінки, які займаються бізнесом в аграрній галузі, отримають підтримку: від роботи з провідними експертами до розширення контактів. А саме:

  • індивідуальна робота з менторами;
  • участь в офлайн подіях та тренінгах; розвиток бізнес-навиків;
  • збільшення партнерських контактів.

Які суми на бізнес отримають жінки

За умовами програми, кожній учасниці буде надано гарантований розмір допомоги. Йдеться про суму в одну тисячу євро. Їх нададуть протягом дії програми на проїзд та проживання під час проведення офлайн-заходів.

Окремо найкращим проєктам учасниць нададуть грантові виплати на розвиток власної справи у розмірі 5 тис. та 10 тис. євро.

Експерти проведуть відбір жінок-підприємниць в агропродовольчій сфері "Empowering Women in Agrifood".

Очікується, що 10 червня відбудеться оголошення результатів відбору, а фінальний форум проведуть у листопаді 2024 року у Києві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці у чотирьох регіонах можуть отримати грошову допомогу за проєктом Консорціуму Реагування (Ukraine Reaction Consortium). На виплати мають право  внутрішні переселенці.

Також писали, що у Міністерстві цифрової трансформації оголосили нову програму підтримки "Траєкторія". В її рамках на розвиток власної справи можна отримати до 100 тис. гривень.

виплати
фінансова допомога
жінки
матеріальна допомога
гранти
гроші

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби