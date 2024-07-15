Украинская экономика выросла на 4,1% за первое полугодие, — Минэкономики

Первая Вицепремьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

В июне 2024 года внутренний валовой продукт (ВВП) Украины вырос на 1,1% по сравнению с июнем прошлого года. За первое полугодие рост ВВП составил 4,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Главной причиной замедления роста стали отключение света, однако, несмотря на это, экономическое восстановление продолжается.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины в пятницу, 12 июля.

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"Среди факторов, которые этому способствовали, также высокие темпы экспорта продукции горно-металлургического комплекса и раннее начало сбора урожая озимых культур. К положительным факторам, которые влияли на экономический рост можно отнести и стабильную работу Украинского морского коридора и возможности отдельных предприятий обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту", — отметила Первая Вицепремьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.

Чиновница рассказала, что рост экономики в первом полугодии на уровне 4,1% соответствует обновленному правительственному прогнозу, предусматривающему рост реального ВВП на 3,5% по итогам года.

В то же время, согласно анализу, недостаток квалифицированных специалистов оказывает негативное влияние на ожидания бизнеса.

По словам министра, в июне сохранилась положительная динамика во внутренней торговле и строительной сфере, в частности, благодаря восстановлению инфраструктуры и ремонту дорог. Существенный рост произошел в сельском хозяйстве благодаря раннему сбору урожая. В животноводстве положительная динамика является следствием стабильного спроса и государственной поддержки, но рост затрат из-за использования резервного питания оказывает негативное влияние на производителей яиц.

В настоящее время главными нерешенными вопросами являются высокие риски безопасности и последствия разрушения энергетической инфраструктуры. Кроме того, негативно отражаются на экономике логистические проблемы и сложная ситуация на рынке труда.

Экономика в условиях войны

Напомним, что председатель Комитета ВР по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине существенно ускорилась инфляция. По его словам, в июне потребительские цены выросли на 2,2% по сравнению с маем, а с начала года они выросли на 4,3% по сравнению с декабрем 2023 года.

Также мы писали, что в МВФ обновили негативный сценарий для Украины по результатам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF.