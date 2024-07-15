Украинская экономика выросла на 4,1% за первое полугодие, — Минэкономики

Украинская экономика рекордно выросла за первое полугодие, несмотря на негативные факторы
В июне 2024 года внутренний валовой продукт (ВВП) Украины вырос на 1,1% по сравнению с июнем прошлого года. За первое полугодие рост ВВП составил 4,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Главной причиной замедления роста стали отключение света, однако, несмотря на это, экономическое восстановление продолжается.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины в пятницу, 12 июля.
Экономика Украины выросла
"Среди факторов, которые этому способствовали, также высокие темпы экспорта продукции горно-металлургического комплекса и раннее начало сбора урожая озимых культур. К положительным факторам, которые влияли на экономический рост можно отнести и стабильную работу Украинского морского коридора и возможности отдельных предприятий обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту", — отметила Первая Вицепремьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.
Чиновница рассказала, что рост экономики в первом полугодии на уровне 4,1% соответствует обновленному правительственному прогнозу, предусматривающему рост реального ВВП на 3,5% по итогам года.
В то же время, согласно анализу, недостаток квалифицированных специалистов оказывает негативное влияние на ожидания бизнеса.
По словам министра, в июне сохранилась положительная динамика во внутренней торговле и строительной сфере, в частности, благодаря восстановлению инфраструктуры и ремонту дорог. Существенный рост произошел в сельском хозяйстве благодаря раннему сбору урожая. В животноводстве положительная динамика является следствием стабильного спроса и государственной поддержки, но рост затрат из-за использования резервного питания оказывает негативное влияние на производителей яиц.
В настоящее время главными нерешенными вопросами являются высокие риски безопасности и последствия разрушения энергетической инфраструктуры. Кроме того, негативно отражаются на экономике логистические проблемы и сложная ситуация на рынке труда.
Экономика в условиях войны
Напомним, что председатель Комитета ВР по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине существенно ускорилась инфляция. По его словам, в июне потребительские цены выросли на 2,2% по сравнению с маем, а с начала года они выросли на 4,3% по сравнению с декабрем 2023 года.
Также мы писали, что в МВФ обновили негативный сценарий для Украины по результатам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF.
Читайте Новини.LIVE!