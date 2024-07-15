Українська економіка зросла на 4,1% за перше півріччя, — Мінекономіки

Перша Віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

У червні 2024 року внутрішній валовий продукт (ВВП) України зріс на 1,1% порівняно з торішнім червнем. За перше півріччя зростання ВВП склало 4,1% у порівнянні з аналогічним періодом торік. Головною причиною сповільнення росту стали відключення світла, однак попри це економічне відновлення триває.

Про це повідомляє Міністерство економіки України в п'ятницю, 12 липня.

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"Серед факторів, які цьому сприяли, також є високі темпи експорту продукції гірничо-металургійного комплексу та ранній початок збору врожаю озимих культур. До позитивних чинників, які впливали на економічне зростання можна віднести і стабільну роботу Українського морського коридору та можливості окремих підприємств забезпечувати собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту", — зазначила Перша Віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки Юлія Свириденко.

Посадовиця розповіла, що зростання економіки у першому півріччі на рівні 4,1% відповідає оновленому урядовому прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3,5% за підсумками року.

Водночас згідно з аналізом, нестача кваліфікованих спеціалістів має негативний вплив на очікування бізнесу.

За словами міністерки, в червні збереглася позитивна динаміка у внутрішній торгівлі та будівельній сфері, зокрема завдяки відновленню інфраструктури та ремонту доріг. Суттєве зростання відбулося у сільському господарстві завдяки ранньому збору врожаю. У тваринництві позитивна динаміка є наслідком стабільного попиту і державної підтримки, але зростання витрат через використання резервного живлення негативно впливає на виробників яєць.

Наразі головними нерозв'язаними питаннями є високі безпекові ризики та наслідки руйнування енергетичної інфраструктури. Крім того, негативно впливають на економіку логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці.

Економіка в умовах війни

Нагадаємо, що голова Комітету ВР з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев заявив що в Україні суттєво прискорилась інфляція. За його словами, в червні споживчі ціни піднялися на 2,2% порівняно з травнем, а від початку року вони зросли на 4,3% порівняно з груднем 2023 року.

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