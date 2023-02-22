Какие реформы проходят в Украине во время войны

Реформы в Украине продолжаются даже во время войны

Реформы в Украине продолжаются даже в условиях полномасштабной войны.

Какие отрасли в 2022 году оказались наиболее реформированными и что эти реформы предполагают — читайте в обзоре Новини.LIVE по материалам исследования аналитической платформы "Вокс Украина".

Среди всех принятых с 1 января 2022 года по 1 января 2023-го нормативных актов эксперты выделили 164 важнейших, оказывающих большое влияние на экономику и общество. Это почти столько же, как в 2021-м — тогда таких изменений было 165. Среди реформ 159 имеют положительную оценку, а четыре оказались антиреформами.

В 2022 году было зафиксировано 29 крупных реформ. Наибольший прогресс зафиксирован в девяти направлениях: регулирование бизнеса, социальная политика и рынок труда, медицина, финансы, правоохранительная и судебная системы, государственное управление, налоговая система, образование, противодействие российской агрессии.

Регулирование бизнеса

Больше всего реформ касаются бизнес-среды. Речь идет о дерегуляции и сближении национального и европейского законодательства. В условиях войны такие изменения особенно полезны, поскольку упрощают работу предпринимателей и экспортеров и поддерживают товарооборот между Украиной и странами мира. В 2022 году Украина присоединилась к ряду международных соглашений в логистической и таможенной сферах.

Состоялась ратификация так называемого "транспортного безвиза" — соглашения между Украиной и ЕС о грузовых перевозках автомобильным транспортом. Это позволит украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные рейсы по европейским странам без необходимости получать специальные разрешения и водительские права международного образца, поскольку Украина и ЕС будут теперь признавать водительские документы друг друга.

Следующим шагом для упрощения условий торговли со странами Евросоюза стало присоединение к "таможенному безвизу" — режиму общего транзита, в рамках которого на одно транспортное средство нужно иметь только одну декларацию и одну гарантию, которые будут подходить и для экспорта, и для импорта, и для транзита товаров.

Фото: УНИАН

Не менее важным евроинтеграционным документом является соглашение об общем авиационном пространстве. Благодаря этому соглашению украинские авиакомпании получат право совершать внутренние и сложные рейсы в рамках Евросоюза, а авиакомпании ЕС смогут совершать такие же рейсы в Украине.

Количество стран, с которыми Украина имеет зону свободной торговли, в прошлом году увеличилось на одну — к ним присоединилась Турция. Сейчас у Украины есть соглашения о свободной торговле, которые охватывают 45 стран (россия и беларусь де-факто вышли из этих соглашений).

Еще четыре закона касаются усовершенствования национального законодательства в сфере охраны прав собственности, которая является приоритетной для Евросоюза.

В прошлом году Украина также приняла новые, более близкие к европейским правила рекламы табачных изделий: запрещена реклама электронных сигарет и вейпов, а также их использование в общественных местах.

Фото: УНИАН

Ряд реформ преследует цель дерегуляции и упрощения работы бизнеса. Это, в частности, закон, который позволит уменьшить количество пожарных проверок для предприятий с незначительной и средней степенью риска, а также закон об ускорении малой приватизации, который в военное время призван ускорить релокацию предприятий, а после окончания войны уменьшить бюрократию во время малой приватизации.

Не обошлось и без антиреформ. Отрицательно эксперты оценили законы о внедрении таможенных и налоговых льгот для индустриальных парков, предусматривающих освобождение их участников от налога на добавленную стоимость при импорте нового оборудования для собственного использования; освобождение от налога на прибыль в течение десяти лет и предоставление права местным властям устанавливать льготные ставки налога на недвижимость и платы за землю. Такие изменения последовательно критикуют уже не первый год, поскольку они создают неравные правила игры для предприятий, а в условиях полномасштабной войны еще и сокращают поступления в бюджет без какой-либо гарантии положительного эффекта.

Еще одной спорной новацией является закон о локализации в машиностроительной отрасли. Закон предусматривает, что доля изготовленных национальными производителями компонентов в товаре, который является предметом закупки (так называемая степень локализации), должна увеличиваться с 10% до 40% в течение 10 лет. Например, автобус, который будет закупаться за государственные средства, через десять лет должен состоять из украинских деталей минимум на 40%.

Фото: Новини.LIVE

Беспокойство экспертов и бизнеса вызывает то, что реализация этого закона может нарушать такие основные принципы публичных закупок как добросовестная конкуренция, экономия и эффективность, открытость и прозрачность.

Социальная политика и рынок труда

Важным изменением в сфере регулирования рынка труда стал закон, впервые закрепивший в законодательстве понятие "фриланс": он вводит для фрилансеров трудовой договор с нефиксированным рабочим временем и защищает возможность таких работников сотрудничать с несколькими работодателями одновременно. В то же время, для предприятий установлены ограничения — в штате нельзя иметь более 10% таких сотрудников, а крупным предприятиям (более 250 сотрудников) запрещается привлекать фрилансеров.

Следующий важный закон — о противодействии травле на работе. Документ вводит в законодательство понятие "мобинг" (травля или притеснение работника) и обязывает работодателя обезопасить работников от него. Работник, в отношении которого суд установил факт мобинга, может уволиться в любой момент и получить от работодателя выходное пособие в размере не менее трехмесячного среднего заработка. Работник, занимавшийся травлей коллег (что должен установить суд), может быть уволен по инициативе работодателя.

Ужесточить защиту работников должен также закон, запрещающий в текстах вакансий выдвигать требования по признакам расы, возраста, пола, состояния здоровья, сексуальной ориентации, религиозных убеждений и т.п., если они не связаны с особенностями выполнения работы.

Фото: УНИАН

Другой принятый закон призван упростить для работодателя увольнение работника при невозможности обеспечения условий труда из-за уничтожения мощностей бизнеса в результате боевых действий, а также если работника не было на рабочем месте более четырех месяцев и о причинах его отсутствия ничего не известно.

Несколько принятых в прошлом году изменений касаются военных и ветеранов. Одна из них обязывает становиться на военный учет женщин по медицинской или фармацевтической специальности и пригодных к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

В прошлом году парламент принял законы, касающиеся иностранцев, в частности, закон о предоставлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши и об упрощении приема на работу иностранных специалистов.

Еще одним важным законом для дальнейшей евроинтеграции является закон о национальных меньшинствах, который закрепляет в законодательстве понятие "национальные меньшинства" и обеспечивает их представителям все гражданские права и свободы, определенные Конституцией Украины: гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и языковые.

Медицина

В медицинской сфере в 2022 году произошло несколько важных изменений. В частности, принят закон о системе общественного здоровья — его нормы направлены на повышение эффективности профилактики болезней среди населения. Другой закон отменяет устаревшее "советское" разделение медицинской помощи на первичную, вторичную и третичную и вводит первичную, специализированную, экстренную, реабилитационную и паллиативную помощь, соответствующую европейскому законодательству. Интересное нововведение закона состоит в изменениях в Гражданский кодекс: теперь уголовный правонарушитель должен компенсировать в госбюджет расходы на лечение потерпевшего.

Фото: УНИАН

Ряд принятых законов касаются доступа пациентов к лекарствам. Один из важных законов — о безвозмездном предоставлении лекарства от редких болезней в двух случаях: если они не зарегистрированы в Украине, но зарегистрированы или проходят хотя бы вторую фазу клинических исследований в США, странах Еврозоны, Австралии, Канады, Японии, Великобритании, Израиле или Швейцарии, а также после завершения клинического эксперимента, в котором пациент принимал участие и начал принимать такое лекарство. Важным изменением стал закон о запрете врачам прописывать рецептурное лекарство без предоставления соответствующего рецепта, а аптекам — продавать рецептурное лекарство, если рецепта нет или он просрочен.

В сфере медицины была и антиреформа — изменения в закон "О лекарственных средствах", которые позиционируются как ограничение импорта лекарств из враждебных стран (а именно из россии и беларуси). Казалось бы, закон полезен и необходим в условиях полномасштабной войны, однако широта его трактовки создает проблемы. Фактически запретить определенные лекарства можно, если окажется, что хотя бы один этап их производства или хотя бы один подрядчик производителя прямо или косвенно связан с рф и беларусью. Причем, точные критерии запрета или основания для отмены лицензии не прописаны. По словам экспертов, такая размытость не только создает условия для недобросовестной конкуренции между фармпроизводителями, но и может лишить украинских пациентов доступа даже к тем жизненно необходимым лекарствам, которые производятся в Европе.

Фото: УНИАН

Финансовая система

В прошлом году было принято несколько важных законов, касающихся финансовой сферы. Выше всего эксперты оценили закон о финансовых услугах и финансовых компаниях. Этот документ продолжает реформу 2020 года, в результате которой Национальный банк стал регулятором небанковских учреждений (реформа "сплит"). Закон, среди прочего, существенно облегчает процедуру лицензирования и выхода на рынок для небанковских финучреждений; позволяет им вдобавок к основному виду деятельности заниматься другим, а часть услуг отдавать на аутсорс. Для обычных потребителей этот закон важен тем, что отныне все небанковские учреждения будут обязаны, как и банки, сообщать полную информацию о своих услугах, что снизит возможности для махинаций с процентными ставками и комиссиями и введения клиентов в заблуждение.

Другое долгожданное событие — закон о присоединении государственного Ощадбанка к общей системе гарантирования вкладов. Ранее Ощадбанк гарантировал клиентам полный возврат суммы на депозитах в случае его вывода с рынка. Это увеличивало привлекательность банка для клиентов по сравнению с другими, и поэтому искажало конкуренцию на банковском рынке.

Фото: Новини.LIVE

Однако теперь Ощадбанк присоединится к Фонду гарантирования вкладов физлиц и начнет уплачивать отчисления. Это позволит повысить устойчивость Фонда. Клиенты банка, в свою очередь, получат переходный период после завершения войны: в течение него сумма вклада, превышающая предельную для гарантирования Фондом, будет гарантироваться государством. При этом во время войны вклады гарантируются в полном объеме.

Правоохранительная и судебная системы, антикоррупция

Одним из важнейших и ожидаемых событий в правозащитной сфере стала ратификация Стамбульской конвенции. Хотя главной целью Конвенции является предотвращение всех форм гендерно-обусловленного насилия и обеспечение равенства между мужчинами и женщинами, а ее ратификация была необходимой для дальнейшей евроинтеграции, она постоянно откладывалась из-за отсутствия политической воли предыдущих созывов парламента и противодействия со стороны консервативных организаций (в частности, Всеукраинского совета церквей).

Противоречивые оценки экспертов получил закон, который должен стать одним из ключевых в судебной реформе. Это изменение порядка отбора кандидатов на должности судей Конституционного суда. Экспертная среда сразу выступила с требованием изменить закон, поскольку он, во-первых, противоречит требованиям международных партнеров, а, значит, ставит под угрозу евроинтеграцию. Во-вторых, он открывает путь к избранию в КСУ судей, которые будут действовать не в интересах правосудия, а в интересах власти или отдельных политиков.

Фото: УНИАН

Налоговая система

Высокую оценку экспертов получил закон, вводящий электронное декларирование международных почтовых и экспресс-отправлений. Документ также освобождает почтовые отправления для физлиц стоимостью до 150 евро от обложения НДС и пошлиной.

Важный закон — об освобождении от налогообложения средств, которые волонтер собирал на собственную банковскую карту как благотворительную помощь, при условии его регистрации в специальном реестре волонтеров.

В 2022 году парламент принял закон, разрешающий иностранцам получить статус электронного резидента для ведения бизнеса в Украине. Этот статус иностранец может получить дистанционно, после чего (также дистанционно) открыть счет в банке и уплачивать налог 5% от доходов в пределах лимита для физического лица предпринимателя ІІІ группы. При превышении лимита налог составит 15%, но только по внешним контрактам с экспортом услуг.

Кроме того, парламент разрешил приватизировать находящееся в налоговом залоге государственное и коммунальное имущество без согласия Налоговой, если покупатель погасит налоговый долг за шесть календарных месяцев с момента перехода права собственности на объект.

Противодействие российской агрессии

Хотя решительные шаги по преодолению российской угрозы внутри страны назрели еще с момента оккупации Крыма и частей Луганской и Донецкой областей, к сожалению, только полномасштабная война стала реальным толчком для их внедрения.

Важным в условиях полномасштабной войны является закон, устанавливающий уголовную ответственность за пособничество россии, представителям ее оккупационных администраций или вооруженных формирований. Согласно закону, коллаборационизм будет караться лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Фото: УНИАН

Верховная Рада приняла закон, вводящий нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения в условиях войны.

Чтобы уменьшить российское влияние на общественную жизнь и экономику Украины, парламент принял законы о разрешении через суд запрещать деятельность партий, оправдывающих или отрицающих российскую вооруженную агрессию против Украины, называющих войну "внутренним" или "гражданским конфликтом" или "гражданской войной"; окончательно запрещена российская символика и общественные организации, продвигающие российскую пропаганду; запрещено публичное исполнение песен российских артистов, поддерживающих российскую агрессию, а также увеличены квоты для украинских исполнителей на радио до 40%.

Закон об ужесточении санкций, среди прочего, позволяет взимать в доход государства активы подсанкционных лиц.

Изменения в других областях

Полномасштабное вторжение стало драйвером изменений в строительстве: значительное количество прошлогодних реформ в этой сфере является долгосрочным ответом на вызовы войны. Так, отдельный закон отныне обязывает застройщиков проектировать и строить бомбоубежища в каждом доме, где будет постоянно проживать более 50 человек или временно будет размещаться более ста человек.

Фото: УНИАН

Важные изменения произошли в области экологии. В 2022 году принятием соответствующего закона началась реформа управления отходами. Документ, в частности, внедряет аналогичную европейской иерархию обращение с отходами (предотвращение образования, повторное использование, переработка, восстановление, вывоз) и устанавливает принцип "загрязнитель платит". Кроме того, парламент принял закон для построения национальной системы управления химическими веществами по европейскому образцу, который дерегулирует сферу производства особо опасных химических веществ.

Еще один закон предусматривает создание электронной системы и онлайн-карты, на которой будут видны все предприятия-загрязнители и информация о них. Ожидается, что эти инструменты позволят оперативно отслеживать выбросы и принимать более эффективные решения по уменьшению промышленного загрязнения.

Одной из сфер, которая в 2022 году доказала свою стойкость, стала энергетика — Украина вступила в так называемый "энергетический Евросоюз" — национальная энергосистема объединилась с европейской (ENTSO-E). Это событие делает невозможным обмен электроэнергией Украины с рф и беларусью (а значит и энергетический шантаж со стороны стран-агрессоров), а также интегрирует украинский энергорынок в европейский.

Несколько важных изменений произошли в области культуры. Речь прежде всего о противоречивом, но необходимом для евроинтеграции законе "О медиа". Документ впервые регулирует деятельность онлайн-медиа, в частности, устанавливает их добровольную регистрацию. В то же время, по мнению критиков, закон предоставляет слишком широкие полномочия регулятору — Национальному совету по телевидению и радиовещанию. Предполагается, что Совет сможет отменять госрегистрацию медиа или даже запрещать его деятельность за определенные правонарушения: предоставление недостоверной информации о владельцах, пропаганду наркотиков или российскую пропаганду.

Фото: kmu.gov.ua