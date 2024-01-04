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Украинский бизнес серьезно ухудшил ожидания — детали опроса НБУ

4 января 2024 10:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес ухудшил прогнозы — какая наиболее проблемная отрасль
Сотрудники строительной сферы. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал новый ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА). Он показал ухудшение украинским бизнесом оценки текущих результатов, а также дальнейших перспектив деятельности.

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

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Усиление негативных настроений бизнеса

Как отмечают в Нацбанке, негативно повлияли на оценки опрошенных предприятий и компаний всех без исключения секторов в декабре 2023 года:

  • дальнейшая неопределенность с продолжительностью боевых действий;
  • риски неритмичности поступлений и недостаточности объемов международной помощи;
  • рост расходов на логистику из-за блокады границы;
  • подорожание горючего;
  • сокращение инвестиционного спроса;
  • нехватка квалифицированных кадров;
  • снижение спроса.

В результате за последний месяц года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) сократился с 49.1 в ноябре до 45.7 в декабре.

В частности, предприятия торговли девять месяцев демонстрировали положительные ожидания оценки своей деловой активности, однако настроения изменили на негативные из-за снижения объемов импорта товаров в связи с блокадой границы, а также падения покупательной способности украинцев: индекс опустился с 50.9 в ноябре до 46.9 в декабре.

Ухудшение результатов своей экономической деятельности показали предприятия промышленности из-за снижения объемов экспортно-импортных операций, подорожания логистики из-за блокады границы и дорогостоящего топлива: индекс снизился с 49.2 в ноябре до 46.9 в декабре.

Усилили негативные оценки предприятия сферы услуг из-за логистических трудностей с пересечением госграницы, дорогостоящего топлива и низкого спроса: индекс снизился с 48.4 до 44.0.

Примечательно, что строительные предприятия хоть и смягчили, однако третий месяц подряд дают наиболее пессимистические оценки результатов деятельности из-за сезонного снижения экономической активности, сокращения инвестиционного спроса и нехватки персонала: индекс повысился до 42.1 в декабре с 40.6 в ноябре.

Как отмечает НБУ, все опрошенные, кроме предприятий промышленности, прогнозируют сокращение темпов повышения закупочных цен, а также цен и тарифов на собственную продукцию или услуги.

Что касается ситуации на рынке труда, то оценки по занятости — неоднородны. Руководители предприятий разных сфер в большинстве своем продолжают ожидать уменьшения общего количества работников, особенно в строительной отрасли. Только предприятия торговли после двух месяцев негативных прогнозов ожидают увеличения количества работников.

Что еще стоит знать

Напомним, в результате блокады границ экономика Украины понесла ущерб, превышающий один миллиард евро. Эти мероприятия повлияли не только на украинскую экономику, но и привели к значительным финансовым потерям для Польши.

Отметим, что 4 января на пограничном контрольно-пропускном пункте "Шегини — Медика" снова началось блокирование движения украинских грузовиков. На этом направлении сейчас въезда в Украину на территории Польши ожидают около 800 грузовиков.

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