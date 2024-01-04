Бізнес погіршив прогнози — яка найбільш проблемна галузь

Працівники будівельної сфери. Фото: Unplush

Національний банк України (НБУ) оприлюднив новий щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА). Він засвідчив погіршення українським бізнесом оцінки поточних результатів, а також подальших перспектив діяльності.

Про це інформує пресслужба НБУ.

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Посилення негативних настроїв бізнесу

Як зазначають у Нацбанку, негативно вплинули на оцінки опитаних підприємств та компаній усіх без виключення секторів у грудні 2023 року:

подальша невизначеність із тривалістю бойових дій;

ризики неритмічності надходжень і недостатності обсягів міжнародної допомоги;

зростання витрат на логістику через блокування кордону;

подорожчання пального;

скорочення інвестиційного попиту;

нестача кваліфікованих кадрів;

зниження попиту.

У результаті в останній місяць року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) скоротився з 49.1 у листопаді до 45.7 у грудні.

Зокрема, підприємства торгівлі дев’ять місяців демонстрували позитивні очікування оцінки своєї ділової активності, однак настрої змінили на негативні через зниження обсягів імпорту товарів у зв'язку з блокадою кордону, а також падіння купівельної спроможності українців: індекс опустився з 50.9 у листопаді до 46.9 у грудні.

Погіршення результатів своєї економічної діяльності показали підприємства промисловості через зниження обсягів експортно-імпортних операцій, подорожчання логістики через блокаду кордону та дороге пальне: індекс знизився з 49.2 в листопаді до 46.9 у грудні.

Посилили негативні оцінки підприємства сфери послуг через логістичні труднощі з перетином держкордону, дороге пальне та низький рівень попиту: індекс знизився з 48.4 до 44.0.

Примітно те, що будівельні підприємства хоч і пом’якшили, однак третій місяць поспіль надають найбільш песимістичні оцінки результатів діяльності через сезонне зниження економічної активності, скорочення інвестиційного попиту та нестачу персоналу: індекс підвищився до 42.1 у грудні з 40.6 в листопаді.

Як наголошує НБУ, всі опитані, окрім підприємств промисловості, прогнозують скорочення темпів підвищення закупівельних цін, а також цін та тарифів на власну продукцію чи послуги.

Щодо ситуації на ринку праці, то оцінки щодо зайнятості — неоднорідні. Керівники підприємств різних сфер здебільшого продовжують очікувати зменшення загальної кількості працівників, особливо у будівельній галузі. Лише підприємства торгівлі після двох місяців негативних прогнозів очікують на збільшення кількості працівників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, внаслідок блокади кордонів економіка України зазнала збитків, що перевищують один мільярд євро. Ці заходи вплинули не лише на українську економіку, а й призвели до значних фінансових втрат для Польщі.

Зауважимо, що 4 січня на прикордонному контрольно-пропускному пункту "Шегині — Медика" знову розпочалося блокування руху українських вантажівок. На цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 800 вантажівок.