Налоги в Украине — кто именно и сколько должен уплатить в 2024 году

Украинцы должны подать декларации и уплатить налоги — кто именно и сколько
С января 2024 года граждане должны подавать декларации и платить налоги за некоторые доходы, полученные в прошлом году. В частности, они должны заплатить за доход, полученный от аренды или за дополнительный доход от предпринимательской деятельности.
Об этом рассказали в одном из управлений Государственной налоговой службы.
Кто должен подать декларации и уплатить налоги
Граждане должны заплатить дополнительно и задекларировать доходы, полученные:
- от отдельных видов доходов, которые не облагаются налогом при выплате, однако не освобождены от налогообложения согласно пп. 168.1.3 НКУ (суммы долга, по которым истек срок исковой давности; нецелевая благотворительная помощь больше нормы; дополнительное благо);
- доходы от гражданина, не являющегося налоговым агентом в соответствии с пп. 168.2.1 НКУ (речь идет о наследстве; подарках; доходах от аренды имущества другому физлицу, доходах от операций по продаже/обмену движимого имущества и недвижимости, в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом);
- иностранные доходы (пп. 170.11.1 НКУ).
Декларации также должны подать:
- граждане, имеющие доход от предпринимательской деятельности, кроме тех, кто избрал упрощенную систему налогообложения (ст. 177 Налогового кодекса);
- лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью (ст. 178 НКУ);
- иностранные граждане, по результатам отчетного года имеющие статус резидента Украины, должны обнародовать доходы с источниками происхождения (пп. 170.10.4 Налогового кодекса);
- налогоплательщики — резиденты, выезжающие за пределы Украины для постоянного проживания.
В то же время, у налогоплательщика есть возможность предоставить налоговую декларацию, если есть право на налоговую скидку, и вернуть излишне уплаченные налоги.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине власти планируют изменить налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения.
Также мы писали, что в 2024 году украинцы будут освобождены от необходимости уплаты некоторых налогов. Речь идет об оплате за землю владельцами наделов.
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