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Українці мають подати декларації та сплатити податки — хто саме і скільки

29 січня 2024 08:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки в Україні — хто саме і скільки має сплатити у 2024 році
Працівник в офісі візує документи. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Із січня 2024 року громадяни мусять подавати декларації та платити податки за деякі доходи, одержані минулого року. Зокрема, повинні заплатити за дохід, отриманий від оренди чи за додатковий дохід підприємницької діяльності.

Про це розповіли в одному з управлінь Державної податкової служби.

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Хто має подати декларації та сплатити податки

Громадяни мають заплатити додатково та задекларувати доходи, які були отримані:

  • від окремих видів доходів, що не оподатковуються під час виплати, проте не звільнені від оподаткування згідно з пп. 168.1.3 ПКУ (суми боргу, за якими минув термін позовної давності; нецільова благодійну допомогу більшу за норму; додаткове благо);
  • доходи від громадянина, який не є податковим агентом відповідно до пп. 168.2.1 ПКУ (йдеться про спадщину; подарунки; доходи від оренди майна іншій фізособі, доходи від операцій з продажу/обміну рухомого майна та нерухомості, у випадках, передбачених Податковим кодексом);
  • іноземні доходи (пп. 170.11.1 ПКУ).

Декларації також мають подати:

  • громадяни, які мають дохід від підприємницької діяльності, окрім тих, хто обрав спрощену систему оподаткування (ст. 177 Податкового кодексу);
  • особи, які займаються незалежною професійною діяльністю (ст. 178 ПКУ);
  • іноземні громадяни, які за результатом звітного року мають статус резидента України, мусять оприлюднити доходи з джерелами походження (пп. 170.10.4 Податкового кодексу);
  • платники податків — резиденти, котрі виїжджають за межі України для постійного проживання.

Водночас, у платника податків є можливість надати податкову декларацію, якщо є право на податкову знижку, і повернути надміру сплачені податки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влада планує змінити податкову систему для бізнесу. Йдеться про збільшення ліміту річного доходу для фізосіб-підприємців (ФОП), що перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Також ми писали, що у 2024 році українці будуть звільнені від необхідності сплати деяких податків. Йдеться про сплату за землю власниками наділів.

декларація
податки
Податкова служба
бізнес
доходи

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