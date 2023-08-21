Работа в Украине — как получить 27 тыс. грн на новую профессию

Украинцы могут бесплатно получить новую профессию: как оформить 27 тыс. грн на обучение
В Украине действует государственная программа бесплатной переквалификации, в рамках которой можно получить 27 тыс. грн на обучение. В частности, воспользоваться ею могут освобожденные из плена граждане.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).
Ваучеры на обучение
Ваучеры на обучение — это документы, предоставляющие некоторым категориям граждан право безвозмездно пройти обучение в образовательных учреждениях по утвержденному списку различных актуальных профессий и специальностей.
Получить ваучеры освобожденные из плена могут, обратившись:
- в центр занятости;
- подав онлайн-заявку по ссылке.
Для этого нужно подать следующие документы:
- паспорт гражданина;
- трудовую книжку (дубликат трудовой книжки) или информацию о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного госсоциального страхования;
- документ об образовании;
- документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физлиц-налогоплательщиков;
- информацию об установлении факта лишения личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины.
Решение о выдаче ваучеров должен принять центр занятости не позднее восьмого рабочего дня с даты получения пакета документов от гражданина.
Специалисты Центра занятости должны проинформировать гражданина о принятом решении о выдаче ваучеров в течение трех рабочих дней с даты принятия.
Больше о зарплатах
Напомним, Кабинет министров в июле запустил в четырех областях пилотный проект — Институт помощника ветеранов. Люди будут обучать новой специальности, чтобы они стали правой рукой военных, которые возвращаются с фронта домой.
Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тысяч гривен могут зарабатывать работники ресторанов.