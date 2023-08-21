Работа в Украине — как получить 27 тыс. грн на новую профессию

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине действует государственная программа бесплатной переквалификации, в рамках которой можно получить 27 тыс. грн на обучение. В частности, воспользоваться ею могут освобожденные из плена граждане.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

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Ваучеры на обучение

Ваучеры на обучение — это документы, предоставляющие некоторым категориям граждан право безвозмездно пройти обучение в образовательных учреждениях по утвержденному списку различных актуальных профессий и специальностей.

Получить ваучеры освобожденные из плена могут, обратившись:

в центр занятости;

подав онлайн-заявку по ссылке.

Для этого нужно подать следующие документы:

паспорт гражданина;

трудовую книжку (дубликат трудовой книжки) или информацию о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного госсоциального страхования;

документ об образовании;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физлиц-налогоплательщиков;

информацию об установлении факта лишения личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины.

Решение о выдаче ваучеров должен принять центр занятости не позднее восьмого рабочего дня с даты получения пакета документов от гражданина.

Специалисты Центра занятости должны проинформировать гражданина о принятом решении о выдаче ваучеров в течение трех рабочих дней с даты принятия.

Больше о зарплатах

Напомним, Кабинет министров в июле запустил в четырех областях пилотный проект — Институт помощника ветеранов. Люди будут обучать новой специальности, чтобы они стали правой рукой военных, которые возвращаются с фронта домой.

Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тысяч гривен могут зарабатывать работники ресторанов.