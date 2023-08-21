Робота в Україні — як отримати 27 тис. грн на нову професію

Українці можуть безкоштовно здобути нову професію: як оформити 27 тис. грн на навчання
В Україні діє державна програма з безкоштовної перекваліфікації, в рамках якої можна отримати 27 тис. грн на навчання. Зокрема, скористатися нею можуть звільнені з полону громадяни.
Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).
Ваучери на навчання
Як зазначають у пресслужбі, ваучери на навчання — це документи, які надають деяким категоріям громадян право безоплатно пройти навчання в освітніх закладах за затвердженим списком різних актуальних професій та спеціальностей.
Отримати ваучери звільнені з полону можуть, звернувшись:
- у центр зайнятості;
- подавши онлайн-заявку за посиланням.
Для цього потрібно подати такі документи:
- паспорт громадянина;
- трудову книжку (дублікат трудової книжки) чи інформацію про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового держсоціального страхування;
- документ про освіту;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізосіб-платників податків;
- інформацію про встановлення факту позбавлення особистої свободи через збройну агресію проти України.
Рішення про видачу ваучерів має ухвалити центр зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дати отримання пакета документів від громадянина.
Фахівці Центру зайнятості повинні поінформувати громадянина про ухвалене рішення щодо видачі ваучерів упродовж трьох робочих дня з дати прийняття.
Більше про зарплати
Нагадаємо, Кабінет міністрів у липні запустив у чотирьох областях пілотний проєкт — Інститут помічника ветеранів. Людей навчатимуть нової спеціальності, аби вони стали правою рукою військових, які повертаються з фронту додому.
Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тисяч гривень можуть заробляти працівники ресторанів.