Робота в Україні — як отримати 27 тис. грн на нову професію

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні діє державна програма з безкоштовної перекваліфікації, в рамках якої можна отримати 27 тис. грн на навчання. Зокрема, скористатися нею можуть звільнені з полону громадяни.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

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Ваучери на навчання

Як зазначають у пресслужбі, ваучери на навчання — це документи, які надають деяким категоріям громадян право безоплатно пройти навчання в освітніх закладах за затвердженим списком різних актуальних професій та спеціальностей.

Отримати ваучери звільнені з полону можуть, звернувшись:

у центр зайнятості;

подавши онлайн-заявку за посиланням.

Для цього потрібно подати такі документи:

паспорт громадянина;

трудову книжку (дублікат трудової книжки) чи інформацію про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового держсоціального страхування;

документ про освіту;

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізосіб-платників податків;

інформацію про встановлення факту позбавлення особистої свободи через збройну агресію проти України.

Рішення про видачу ваучерів має ухвалити центр зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дати отримання пакета документів від громадянина.

Фахівці Центру зайнятості повинні поінформувати громадянина про ухвалене рішення щодо видачі ваучерів упродовж трьох робочих дня з дати прийняття.

Більше про зарплати

Нагадаємо, Кабінет міністрів у липні запустив у чотирьох областях пілотний проєкт — Інститут помічника ветеранів. Людей навчатимуть нової спеціальності, аби вони стали правою рукою військових, які повертаються з фронту додому.

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тисяч гривень можуть заробляти працівники ресторанів.