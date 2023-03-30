Бизнес в Украине — какие сферы выбирают украинцы для собственного дела

Наибольшее количество ФЛП зарегистрировали предприниматели Киева

В 2022 году украинцы даже на фоне войны активно развивали малый и средний бизнес. За это время зарегистрировали около 202 тысячи ФЛП, из которых большинство — в сфере розничной торговли.

Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot.

Динамика регистрации нового бизнеса

Как отмечается, после начала войны реестры были закрыты и открыть ФЛП было невозможно, но после возобновления с помощью "Дія" только за первые сутки украинцы зарегистрировали более тысячи новых бизнесов.

В апреле число выросло в десять раз, до 12,6 тысячи, и продолжалось увеличиваться, достигнув пика в сентябре — более 20,1 тысячи.

Осенью из-за блекаутов и российских массовых обстрелов гражданской инфраструктуры количество регистраций несколько упало. Однако в начале 2023-го количество новых бизнесов снова начало расти.

Наибольшее количество ФЛП зарегистрировали предприниматели Киева — 29 тысяч. Далее следуют львовяне — 16,8 тысячи, замыкают тройку жители Днепропетровщины — 15,9 тысячи.

Популярные сферы бизнеса

Подкорректировались во время войны и направления деятельности малого и среднего бизнеса. Лидеры по количеству регистраций: КВЭД "Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность", "Предоставление информационных услуг", "Предоставление других индивидуальных услуг".

В 2022-м наиболее популярной сферой стала торговля, сдвинув программистов на второе место. Третье место — за сферой оптовой торговли автотранспортом. Информационные и индивидуальные услуги — на пятом и седьмом местах.

Напомним, в Украине будет введено льготное кредитование для предпринимателей под 0% на время военного положения, масштабную дерегуляцию, а также гарантирование 100% вкладов граждан. Такие нововведения призваны провоцировать экономику.

Также мы писали, что власти подкорректировали правила выплаты государственной компенсации работодателям, нанимающим на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Так, для бизнеса ввели условие продолжительности трудоустройства переселенцев.