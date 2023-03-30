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Українці на тлі війни активно відкривали новий бізнес: де найбільше та в яких сферах

30 березня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бізнес в Україні — які сфери обирають українці для власної справи
Найбільшу кількість ФОПів зареєстрували підприємці Києва
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2022 році українці навіть на тлі війни активно розвивали малий та середній бізнес. За цей час зареєстрували близько 202 тисячі ФОПів, з яких більшість — у сфері роздрібної торгівлі.

Про це свідчать дані сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Оpendatabot.

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Динаміка реєстрації нового бізнесу

Як зазначається, після початку війни реєстри були закриті і відкрити ФОП було неможливо, та поновлення за допомогою "Дії" лише за першу добу українці зареєстрували більше тисячі нових бізнесів.

У квітні число зросло удесятеро, до 12,6 тисячі, і продовжувалося збільшуватися, досягнувши піку у вересні понад 20,1 тисячі.

Восени та початку зими через блекаути та російські масові обстріли цивільної інфраструктури кількість реєстрацій дещо впала. Проте на початку 2023-го кількість нових бізнесів знову почала зростати.

Найбільшу кількість ФОПів зареєстрували підприємці Києва — 29 тисяч. Далі йдуть львів'яни — 16,8 тисячі, замикають трійку жителі Дніпропетровщини — 15,9 тисячі.

Популярні сфери бізнесу

Підкорегувалися під час війни і напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Лідери за кількістю реєстрацій: КВЕД "Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність", "Надання інформаційних послуг", "Надання інших індивідуальних послуг".

У 2022-му найбільш популярною сферою стала торгівля, посунувши програмістів на друге місце. Третє місце — за сферою оптової торгівлі автотранспортом. Інформаційні та індивідуальні послуги — на п'ятому та сьомому місцях.

Нагадаємо, в Україні буде запроваджено пільгове кредитування для підприємців під 0% на час воєнного стану, масштабну дерегуляцію, а також гарантування 100% вкладів громадян. Такі нововведення покликані стимулювати економіку.

Також ми писали, що влада підкоригувала правила виплати державної компенсації роботодавцям, які наймають на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Так, для бізнесу запровадили умову щодо тривалості працевлаштування переселенців.

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