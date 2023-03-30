Бізнес в Україні — які сфери обирають українці для власної справи

Найбільшу кількість ФОПів зареєстрували підприємці Києва

У 2022 році українці навіть на тлі війни активно розвивали малий та середній бізнес. За цей час зареєстрували близько 202 тисячі ФОПів, з яких більшість — у сфері роздрібної торгівлі.

Про це свідчать дані сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Оpendatabot.

Динаміка реєстрації нового бізнесу

Як зазначається, після початку війни реєстри були закриті і відкрити ФОП було неможливо, та поновлення за допомогою "Дії" лише за першу добу українці зареєстрували більше тисячі нових бізнесів.

У квітні число зросло удесятеро, до 12,6 тисячі, і продовжувалося збільшуватися, досягнувши піку у вересні понад 20,1 тисячі.

Восени та початку зими через блекаути та російські масові обстріли цивільної інфраструктури кількість реєстрацій дещо впала. Проте на початку 2023-го кількість нових бізнесів знову почала зростати.

Найбільшу кількість ФОПів зареєстрували підприємці Києва — 29 тисяч. Далі йдуть львів'яни — 16,8 тисячі, замикають трійку жителі Дніпропетровщини — 15,9 тисячі.

Популярні сфери бізнесу

Підкорегувалися під час війни і напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Лідери за кількістю реєстрацій: КВЕД "Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність", "Надання інформаційних послуг", "Надання інших індивідуальних послуг".

У 2022-му найбільш популярною сферою стала торгівля, посунувши програмістів на друге місце. Третє місце — за сферою оптової торгівлі автотранспортом. Інформаційні та індивідуальні послуги — на п'ятому та сьомому місцях.

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