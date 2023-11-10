Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украинцы больше всего тратят денег в Польше и Германии — исследование НБУ arrow

Украинцы больше всего тратят денег в Польше и Германии — исследование НБУ

10 ноября 2023 14:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Беженцы из Украины больше всего тратят средств в Польше и Германии — данные НБУ
Евровалюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские беженцы за границей больше всего тратят денег в Польше и Германии. Общие траты в торговых сетях остаются высокими.

Об этом свидетельствует исследование Национального банка (НБУ).

Читайте также:

Расходы украинцев за границей

Как отмечается, Нацбанк решил провести опрос крупнейших банков по финансовым операциям украинских карт за рубежом. Регулятор хотел изучить изменения географической и целевой структуры расходов украинцев за границей.

Ключевые выводы сентябрьского исследования затрат:

  • траты в торговых точках остаются высокими, а географическая структура — неизменная: больше всего расходуется средств в Польше и Германии, где находится основная доля вынужденных мигрантов;
  • активность снятия наличных денег существенно уменьшилась с марта текущего года, в частности из-за приторможения т. н. "карточного туризма" благодаря мерам НБУ, направленным на повышение привлекательности гривневых активов, усиление эффективности мер финмониторинга и валютного надзора;
  • уменьшение объемов снятия наличных привело к существенным изменениям в географической структуре таких операций: в феврале-июле 2023 года доля Польши сократилась с 37% до 18%, Словакии — с 15% до 2%, а также Румынии — с 8% до 1%, однако возросла доля Германии — с 6% до 13%, Испании — с 3% до 7%;
  • в летние месяцы наблюдался незначительный рост затрат из-за оживления сезонного отдыха. В частности, речь идет о таких странах "морского туризма": Италия, Болгария, Хорватия, Испания и Греция.

Больше о беженцах

Напомним, украинские беженцы продолжают получать социальные выплаты во многих странах Европы. Больше всего украинцам платят в Бельгии — 1140 евро (45 429 грн) на взрослого.

Также мы писали, что большинство украинцев ищут безопасное убежище за рубежом. Многие уехали в Польшу, Чехию, Германию. Впрочем, за последние полгода более 300 тысяч украинцев переехали из Польши в другие европейские страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях - 80x80

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:30 Украинцам выплачивают компенсацию до 1 тыс. грн ежемесячно — кто имеет право

Актуальное по теме