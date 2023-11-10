Беженцы из Украины больше всего тратят средств в Польше и Германии — данные НБУ

Евровалюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские беженцы за границей больше всего тратят денег в Польше и Германии. Общие траты в торговых сетях остаются высокими.

Об этом свидетельствует исследование Национального банка (НБУ).

Читайте также:

Расходы украинцев за границей

Как отмечается, Нацбанк решил провести опрос крупнейших банков по финансовым операциям украинских карт за рубежом. Регулятор хотел изучить изменения географической и целевой структуры расходов украинцев за границей.

Ключевые выводы сентябрьского исследования затрат:

траты в торговых точках остаются высокими, а географическая структура — неизменная: больше всего расходуется средств в Польше и Германии, где находится основная доля вынужденных мигрантов;

активность снятия наличных денег существенно уменьшилась с марта текущего года, в частности из-за приторможения т. н. "карточного туризма" благодаря мерам НБУ, направленным на повышение привлекательности гривневых активов, усиление эффективности мер финмониторинга и валютного надзора;

уменьшение объемов снятия наличных привело к существенным изменениям в географической структуре таких операций: в феврале-июле 2023 года доля Польши сократилась с 37% до 18%, Словакии — с 15% до 2%, а также Румынии — с 8% до 1%, однако возросла доля Германии — с 6% до 13%, Испании — с 3% до 7%;

в летние месяцы наблюдался незначительный рост затрат из-за оживления сезонного отдыха. В частности, речь идет о таких странах "морского туризма": Италия, Болгария, Хорватия, Испания и Греция.

Больше о беженцах

Напомним, украинские беженцы продолжают получать социальные выплаты во многих странах Европы. Больше всего украинцам платят в Бельгии — 1140 евро (45 429 грн) на взрослого.

Также мы писали, что большинство украинцев ищут безопасное убежище за рубежом. Многие уехали в Польшу, Чехию, Германию. Впрочем, за последние полгода более 300 тысяч украинцев переехали из Польши в другие европейские страны.