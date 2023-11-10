Беженцы из Украины больше всего тратят средств в Польше и Германии — данные НБУ

Украинцы больше всего тратят денег в Польше и Германии — исследование НБУ
Украинские беженцы за границей больше всего тратят денег в Польше и Германии. Общие траты в торговых сетях остаются высокими.
Об этом свидетельствует исследование Национального банка (НБУ).
Расходы украинцев за границей
Как отмечается, Нацбанк решил провести опрос крупнейших банков по финансовым операциям украинских карт за рубежом. Регулятор хотел изучить изменения географической и целевой структуры расходов украинцев за границей.
Ключевые выводы сентябрьского исследования затрат:
- траты в торговых точках остаются высокими, а географическая структура — неизменная: больше всего расходуется средств в Польше и Германии, где находится основная доля вынужденных мигрантов;
- активность снятия наличных денег существенно уменьшилась с марта текущего года, в частности из-за приторможения т. н. "карточного туризма" благодаря мерам НБУ, направленным на повышение привлекательности гривневых активов, усиление эффективности мер финмониторинга и валютного надзора;
- уменьшение объемов снятия наличных привело к существенным изменениям в географической структуре таких операций: в феврале-июле 2023 года доля Польши сократилась с 37% до 18%, Словакии — с 15% до 2%, а также Румынии — с 8% до 1%, однако возросла доля Германии — с 6% до 13%, Испании — с 3% до 7%;
- в летние месяцы наблюдался незначительный рост затрат из-за оживления сезонного отдыха. В частности, речь идет о таких странах "морского туризма": Италия, Болгария, Хорватия, Испания и Греция.
Больше о беженцах
Напомним, украинские беженцы продолжают получать социальные выплаты во многих странах Европы. Больше всего украинцам платят в Бельгии — 1140 евро (45 429 грн) на взрослого.
Также мы писали, что большинство украинцев ищут безопасное убежище за рубежом. Многие уехали в Польшу, Чехию, Германию. Впрочем, за последние полгода более 300 тысяч украинцев переехали из Польши в другие европейские страны.
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