Біженці з України найбільше витрачають коштів у Польщі та Німеччині — дані НБУ

Євровалюта у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські біженці за кордоном найбільше витрачають грошей у Польщі та Німеччині. Загальні витрати у торгових мережах залишаються високими.

Про це свідчить дослідження Національного банку (НБУ).

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Витрати українців за кордоном

Як зазначається, Нацбанк вирішив провести опитування найбільших банків щодо фінансових операцій українських карток за кордоном. Регулятор хотів дослідити зміни географічної та цільової структури витрат українців за кордоном.

Ключові висновки вересневого дослідження витрат:

витрати у торгових точках залишаються високі, а географічна структура — незмінна: найбільше витрачається коштів у Польщі та Німеччині, де перебуває основна частка вимушених мігрантів;

активність зняття готівки суттєво зменшились з березня поточного року, зокрема через пригальмування т. зв. "карткового туризму" завдяки заходам НБУ, спрямованих на підвищення привабливості гривневих активів, посилення ефективності заходів фінмоніторингу й валютного нагляду;

зменшення обсягів зняття готівки призвело до суттєвих змін у географічній структурі таких операцій: у лютому-липні 2023 року частка Польщі скоротилася з 37% до 18%, Словаччини — із 15% до 2%, а також Румунії — із 8% до 1%, проте зросла частка Німеччини — із 6% до 13%, Іспанії — із 3% до 7%;

у літні місяці спостерігалось незначне зростання витрат через пожвавлення сезонного відпочинку. Зокрема, йдеться про такі країни "морського туризму": Італія, Болгарія, Хорватія, Іспанія та Греція.

Більше про біженців

Нагадаємо, українські біженці продовжують отримувати соціальні виплати у багатьох країнах Європи. Найбільше українцям платять у Бельгії — 1140 євро (45 429 грн) на дорослого.

Також ми писали, що більшість українців шукають безпечний прихисток за кордоном. Чимало виїхало до Польщі, Чехії, Німеччини. Втім, за останні пів року понад 300 тисяч українців переїхали з Польщі до інших європейських країн.