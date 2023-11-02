Украинцы получают компенсацию за организацию убежища для ВПО в сентябре

Более 90 тыс. собственников жилья получат компенсацию за предоставление убежища внутренне перемещенным лицам в сентябре. В рамках инициативы "Прихисток", в сентябре текущего года запланированы выплаты в общей сложности 105,5 млн гривен для 90 811 домовладельцев, которые предоставили свое жилье ВПЛ безвозмездно.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Читайте также:

Какую компенсацию получат украинцы и кто еще может получить деньги

Следует отметить, что в рамках плана "Прихисток" установлено вознаграждение в размере приблизительно 450 гривен ежемесячно (или 14,77 гривны ежедневно) за предоставление жилья одному ВПЛ. Средства на эти выплаты предоставляются Красным Крестом Украины.

Помимо владельцев жилья, право на компенсацию имеют также арендаторы государственных или муниципальных квартир.

Как стать участников инициативы "Прихисток"

Чтобы стать участником данной инициативы, нужно выполнить регистрацию на портале "Прихисток" и опубликовать предложение о жилье для переселенцев.

Ответственность за выполнение проекта "Прихисток" лежит на Минреинтеграции. При этом, если у вас возникают вопросы касательно проекта или процесса выплаты компенсации, пожалуйста, свяжитесь с Министерством реинтеграции по номеру 15-48 или с представителем по вопросам ВПЛ по телефону: (066) 813-62-39.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, почему европейские страны пересматривают социальные выплаты украинским беженцам. Так, европейские регуляторные органы еще с февраля 2023 начали активно уменьшать помощь вынужденным переселенцам из Украины или активно проверять целесообразность такой помощи. Наиболее распространен отказ от продления безвозмездного проживания в странах Европейского Союза.

Также мы писали, от чего будет зависеть сумма соцвыплат украинским беженцам в Европе.

Не обошли мы вниманием и вопрос, кого из украинских беженцев могут лишить выплат или заставить вернуть деньги.