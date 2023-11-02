Українці отримують компенсацію за організацію притулку для ВПО у вересні

Понад 90 тис. власників житла отримають компенсацію за надання притулку внутрішньо переміщеним особам у вересні. У рамках ініціативи "Прихисток", у вересні поточного року заплановано виплати загалом 105,5 млн гривень для 90 811 домовласників, які надали своє житло ВПО безоплатно.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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Слід зазначити, що у рамках плану "Прихисток" встановлено винагороду у розмірі приблизно 450 гривень щомісяця (або 14,77 гривні щодня) за надання житла одному ВПО. Кошти на ці виплати надаються Червоним Хрестом України.

Крім власників житла, право на компенсацію мають також орендарі державних чи муніципальних квартир.

Як стати учасником ініціативи "Прихисток"

Щоб стати учасником цієї ініціативи, потрібно виконати реєстрацію на порталі "Притулок" та опублікувати пропозицію про житло для переселенців.

Відповідальність за виконання проєкту "Прихисток" лежить на Мінреінтеграції. При цьому, якщо у вас виникають питання щодо проєкту або процесу виплати компенсації, будь ласка, зв'яжіться з Міністерством реінтеграції за номером 15-48 або з представником ВПО за телефоном: (066) 813-62-39.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, чому європейські країни переглядають соціальні виплати українським біженцям. Так, європейські регуляторні органи ще з лютого 2023 року почали активно зменшувати допомогу вимушеним переселенцям з України або активно перевіряти доцільність такої допомоги. Найбільш поширена відмова від продовження безоплатного проживання у країнах Європейського Союзу.

Також ми писали, від чого залежатиме сума соцвиплат українським біженцям у Європі.

Не оминули ми уваги й питання, кого з українських біженців можуть позбавити виплат чи змусити повернути гроші.