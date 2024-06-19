Нафтогаз предупредил о новых правилах оплаты за газ

Украинцы будут платить за газ по-новому — объяснение Нафтогаза
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" ввела изменения в оплате счетов за потребленное голубое топливо. Теперь это можно делать в терминалах city24.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
Расчет за газ по-новому
"Продолжаем делать наши сервисы еще более доступными. Теперь услуги ГК "Нафтогаз Украины" — в терминалах city24", — говорится в сообщении.
Благодаря этому можно легко и оперативно получить следующую информацию:
- акт сверки;
- справку об отсутствии задолженности;
- счет на оплату за потребленный энергоресурс.
Как воспользоваться услугой
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно соблюдать следующую инструкцию:
- найти ближайший терминал city24 на онлайн-карте по ссылке;
- на главной странице выбрать раздел "Коммунальные услуги";
- ввести "Нафтогаз Украины" в поисковой строке;
- нажать "Сервисные услуги" и выбрать необходимую услугу;
- ввести номер лицевого счета и собственную фамилию;
- нажать "Печать" для получения бумажной копии.
Услуги для потребителей Нафтогаза бесплатны, уточнили в компании.
Ранее клиентам компании разрешили более оперативно оплачивать счета за голубое топливо. Речь идет о возможности расчета за потребленный газ без номера лицевого счета.
Для этого необходимо на сайте Нафтогаза только ввести свой адрес и произвести оплату фактически "в один клик".
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы в июне будут платить за потребленный природный газ по прежним ценам. Газоснабжающие компании не меняли свои предложения для населения.
Также мы писали, что в Украине даже после повышения тарифа на электрическую энергию на 60% стоимость услуги значительно ниже, чем в Европе. Известно, сколько сейчас стоит этот энергоресурс в разных европейских странах.
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