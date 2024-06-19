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Украинцы будут платить за газ по-новому — объяснение Нафтогаза

19 июня 2024 09:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Нафтогаз предупредил о новых правилах оплаты за газ
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" ввела изменения в оплате счетов за потребленное голубое топливо. Теперь это можно делать в терминалах city24.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

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"Продолжаем делать наши сервисы еще более доступными. Теперь услуги ГК "Нафтогаз Украины" — в терминалах city24", — говорится в сообщении.

Благодаря этому можно легко и оперативно получить следующую информацию:

  • акт сверки;
  • справку об отсутствии задолженности;
  • счет на оплату за потребленный энергоресурс.

Как воспользоваться услугой

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно соблюдать следующую инструкцию:

  • найти ближайший терминал city24 на онлайн-карте по ссылке;
  • на главной странице выбрать раздел "Коммунальные услуги";
  • ввести "Нафтогаз Украины" в поисковой строке;
  • нажать "Сервисные услуги" и выбрать необходимую услугу;
  • ввести номер лицевого счета и собственную фамилию;
  • нажать "Печать" для получения бумажной копии.

Услуги для потребителей Нафтогаза бесплатны, уточнили в компании.

 

газ Нафтогаз
Источник: Нафтогаз

 

Ранее клиентам компании разрешили более оперативно оплачивать счета за голубое топливо. Речь идет о возможности расчета за потребленный газ без номера лицевого счета.

Для этого необходимо на сайте Нафтогаза только ввести свой адрес и произвести оплату фактически "в один клик".

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы в июне будут платить за потребленный природный газ по прежним ценам. Газоснабжающие компании не меняли свои предложения для населения.

Также мы писали, что в Украине даже после повышения тарифа на электрическую энергию на 60% стоимость услуги значительно ниже, чем в Европе. Известно, сколько сейчас стоит этот энергоресурс в разных европейских странах.

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