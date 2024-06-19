Нафтогаз предупредил о новых правилах оплаты за газ

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" ввела изменения в оплате счетов за потребленное голубое топливо. Теперь это можно делать в терминалах city24.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

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"Продолжаем делать наши сервисы еще более доступными. Теперь услуги ГК "Нафтогаз Украины" — в терминалах city24", — говорится в сообщении.

Благодаря этому можно легко и оперативно получить следующую информацию:

акт сверки;

справку об отсутствии задолженности;

счет на оплату за потребленный энергоресурс.

Как воспользоваться услугой

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно соблюдать следующую инструкцию:

найти ближайший терминал city24 на онлайн-карте по ссылке;

на главной странице выбрать раздел "Коммунальные услуги";

ввести "Нафтогаз Украины" в поисковой строке;

нажать "Сервисные услуги" и выбрать необходимую услугу;

ввести номер лицевого счета и собственную фамилию;

нажать "Печать" для получения бумажной копии.

Услуги для потребителей Нафтогаза бесплатны, уточнили в компании.

Источник: Нафтогаз

Ранее клиентам компании разрешили более оперативно оплачивать счета за голубое топливо. Речь идет о возможности расчета за потребленный газ без номера лицевого счета.

Для этого необходимо на сайте Нафтогаза только ввести свой адрес и произвести оплату фактически "в один клик".

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы в июне будут платить за потребленный природный газ по прежним ценам. Газоснабжающие компании не меняли свои предложения для населения.

Также мы писали, что в Украине даже после повышения тарифа на электрическую энергию на 60% стоимость услуги значительно ниже, чем в Европе. Известно, сколько сейчас стоит этот энергоресурс в разных европейских странах.