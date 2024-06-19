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Українці платитимуть за газ по-новому — пояснення Нафтогазу

19 червня 2024 09:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нафтогаз попередив про нові правила оплати за газ
Гроші у гаманці. Фото: УНІАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запровадила зміни в оплаті рахунків за спожите блакитне паливо. Тепер це можна робити у терміналах city24.

Про це інформує пресслужба компанії у Facebook.

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Розрахунок за газ по-новому

"Продовжуємо робити наші сервіси ще доступнішими. Відтепер послуги ГК "Нафтогаз України" — у терміналах city24", — йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому можна легко та оперативно отримати таку інформацію:

  • акт звірки;
  • довідку про відсутність заборгованості;
  • рахунок на оплату за спожитий енергоресурс.

Як скористатися послугою

Для того, щоб скористатися сервісом, потрібно дотримуватися такої інструкції:

  • знайти найближчий термінал city24 на онлайн-карті за посиланням;
  • на головній сторінці вибрати розділ "Комунальні послуги";
  • ввести "Нафтогаз України" у пошуковому рядку.
  • натиснути "Сервісні послуги" та вибрати необхідну послугу;
  • ввести номер особового рахунку та власне прізвище;
  • натиснути "Друк" для отримання паперової копії.

Послуги для споживачів Нафтогазу безплатні, уточнили у компанії.

 

газ Нафтогаз
Джерело: Нафтогаз

 

Раніше клієнтам компанії дозволили оперативніше оплачувати рахунки за блакитне паливо. Йдеться про можливість розрахунку за спожитий газ без номера особового рахунку.

Для цього необхідно на сайті Нафтогазу лише ввести свою адресу та здійснити оплату фактично "в один клік".

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці у червні платитимуть за спожитий природний газ за колишніми цінами. Газопостачальні компанії не змінювали свої пропозиції для населення.

Також ми писали, що в Україні навіть після підвищення тарифу на електричну енергію на 60% вартість послуги значно нижча, ніж у Європі. Відомо, скільки зараз коштує цей енергоресурс в різних європейських країнах.

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ЖКГ
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Нафтогаз

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