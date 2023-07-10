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Украинцы пополнили казну Польши на 212 млн евро

10 июля 2023 11:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги в Польше – украинцы пополнили казну на 212 млн евро
Польские деньги в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Польше трудоустроенные украинцы существенно пополняют тамошний бюджет. Во время военного 2022 года польская госказна получила дополнительно 1 млрд злотых (около 212 млн евро).

Об этом сообщает wgospodarce.pl, ссылаясь на данные польского Министерства финансов.

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Уплата налогов в Польше

Судя по налоговым данным за прошлый год, украинские беженцы влились в польское пространство и продолжают помогать бороться с кадровым дефицитом в этой стране.

Гражданам Украины, которые считаются налоговыми резидентами, дают декларацию PIT-11 свои работодатели. Они должны платить налог на прибыль независимо от источников дохода.

В июле в этой стране выросла минимальная зарплата второй раз за год до 3,6 тыс. злотых до вычета налогов. Или 2,78 тыс. злотых "на руки" (около 25 тыс. грн).

Тем, кто работает по договору поручения, будут платить минимальную ставку в час 23,50 злотых брутто или 210 грн. В зависимости от отработанных часов в среднем можно получить 4,7 тыс. — 5,8 тыс. злотых в месяц или 42 тыс. — 53 тыс. грн.

Помощь украинцам в Польше

В Польше Международные организации продолжают помогать украинцам. Сумма помощи, оказываемая Польским центром международной помощи (ССРМ), такова:

  • если украинцы прибыли после 15 февраля текущего года, помощь составит 710 злотых на одного человека и 610 злотых на других членов семьи (максимум 4 человека) в течение 3 месяцев;
  • если беженцы прибыли до 15 февраля этого года, пособие будет составлять 1 тыс. злотых на отдельное лицо из семьи в течение 6 месяцев.

Также украинские беженцы, которые из-за войны находятся в Польше, смогут получать ежемесячную помощь в 7 тыс. гривен. Речь идет о программе, призванной поддержать граждан с детьми.

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