Податки у Польщі — українці поповнили казну на 212 млн євро

Польські гроші у руках. Фото: google.com

У Польщі працевлаштовані українці суттєво поповнюють тамтешній бюджет. Під час воєнного 2022 року польська держказна отримала додатково 1 млрд злотих (близько 212 млн євро).

Про це повідомляє wgospodarce.pl, посилаючись на дані польського Міністерства фінансів.

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Сплата податків у Польщі

Як зазначає видання, судячи з податкових даних за минулий рік, українські біженці влилися у польський простір та продовжують допомагати боротися з кадровим дефіцитом у цій країні.

Громадянам України, котрі вважаються податковими резидентами, надають декларацію PIT-11 свої роботодавці. Вони мусять сплачувати податок на прибуток незалежно від джерел доходу.

У липні в цій країні зросла мінімальна зарплата вдруге за рік до 3,6 тис. злотих до відрахування податків. Або 2,78 тис. злотих "на руки" (близько 25 тис. грн).

Тим, хто працює за договором доручення, платитимуть мінімальну ставку за годину 23,50 злотих брутто або 210 грн. Залежно від відпрацьованих годин у середньому можна отримати 4,7 тис. — 5,8 тис. злотих на місяць або 42 тис.— 53 тис. грн.

Допомога українцям у Польщі

У Польщі Міжнародні організації продовжують допомагати українцям. Сума допомоги, яку надає Польський центр міжнародної допомоги (РСРМ), така:

якщо українці прибули після 15 лютого поточного року, допомога становитиме 710 злотих на одну особу та 610 злотих на інших членів родини (максимум 4 особи) протягом 3 місяців;

якщо біженці прибули до 15 лютого цього року, допомога становитиме 1 тис. злотих на окрему особу з сім'ї протягом 6 місяців.

Також українські біженці, які через війну перебувають у Польщі, зможуть отримувати щомісячну допомогу у 7 тис. гривень. Йдеться про програму, покликану підтримати громадян з дітьми.