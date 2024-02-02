Валюта в Украине — банки продали населению рекордный объем долларов

Украинцы приобрели в банках рекордный объем валюты — данные НБУ
Украинские банки в январе 2024 года продали населению рекордный объем валюты. Речь идет как о наличной, так и безналичной.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
Рекордный спрос на валюту в 2024 году
Как отмечается, украинцы в январе совершили в коммерческих финучреждениях обмен наличной и безналичной валюты в следующих объемах:
- продали — на 1,282 миллиарда долларов (в эквиваленте);
- приобрели — 2,386 миллиарда долларов.
В то же время объем "чистой" покупки валюты составил 1,103 миллиарда долларов.
Как отмечают в Нацбанке, объем покупки увеличился по сравнению с декабрем 2023 года на 7,5%.
Также отмечают, что январь стал рекордным месяцем по покупке валюты за последние 11 лет. Больше было в ноябре 2012 года — 1,523 миллиарда долларов.
Что сейчас с курсом доллара
На украинском наличном рынке курс доллара резко подскочил в конце декабря прошлого года, достигнув максимального показателя в начале января — 39,50 грн/доллар.
Однако ближе к февралю доллар начал терять в цене. В итоге за январь на наличном рынке американская валюта подешевела с 39,05 до 38,13 грн/доллар.
Что еще стоит знать
Напомним, объем частных переводов в Украину из-за границы за прошлый год значительно сократился. Переводы за январь-август 2023 года упали почти на 8%, или на 700 млн долларов.
Также мы писали, что в Национальном банке прокомментировали колебания на валютном рынке в начале 2024 года и оценили возможность возврата к фиксированному курсу доллара.
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