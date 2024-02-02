Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українці придбали в банках рекордний обсяг валюти — дані НБУ arrow

Українці придбали в банках рекордний обсяг валюти — дані НБУ

2 лютого 2024 12:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Валюта в Україні — банки продали населенню рекордний обсяг доларів
Американська валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські банки у січні 2024 року продали населенню рекордний обсяг валюти. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Читайте також:

Рекордний попит на валюту у 2024 році

Як зазначається, українці у січні здійснили у комерційних фінустановах обмін готівкової та безготівкової валюти у таких обсягах:

  • продали — на 1,282 мільярда доларів (в еквіваленті);
  • придбали —  2,386 мільярда доларів.

Водночас, обсяг "чистої" купівлі валюти становив 1,103 мільярда доларів.

Як зауважують у Нацбанку, обсяг купівлі збільшився порівняно з груднем 2023-го на 7,5%.

 

валюта
Джерело: НБУ

Також наголошують, що січень став рекордним місяцем із купівлі валюти за останні 11 років. Більше було у листопаді 2012 року — 1,523 мільярда доларів.

 

валюта
Джерело: НБУ

Що зараз з курсом долара

На українському готівковому ринку курс долара різко підскочив наприкінці грудня минулого року, досягнувши максимального показника на початку січня — 39,50 грн/долар.

Однак ближче до лютого долар почав втрачати у ціні. У підсумку упродовж січня на готівковому ринку американська валюта подешевшала з 39,05 до 38,13 грн/долар.

Що ще варто знати

Нагадаємо, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за минулий рік значно скоротився. Перекази за січень-серпень 2023 року впали на майже 8%, або на 700 млн доларів.

Також ми писали про те, що у Національному банку прокоментували коливання на валютному ринку на початку 2024 року та оцінили можливість повернення до фіксованого курсу долара.

НБУ
українці
гроші
банки
долар
валюта

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі