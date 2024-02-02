Валюта в Україні — банки продали населенню рекордний обсяг доларів

Американська валюта. Фото: Unplush

Українські банки у січні 2024 року продали населенню рекордний обсяг валюти. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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Як зазначається, українці у січні здійснили у комерційних фінустановах обмін готівкової та безготівкової валюти у таких обсягах:

продали — на 1,282 мільярда доларів (в еквіваленті);

придбали — 2,386 мільярда доларів.

Водночас, обсяг "чистої" купівлі валюти становив 1,103 мільярда доларів.

Як зауважують у Нацбанку, обсяг купівлі збільшився порівняно з груднем 2023-го на 7,5%.

Джерело: НБУ

Також наголошують, що січень став рекордним місяцем із купівлі валюти за останні 11 років. Більше було у листопаді 2012 року — 1,523 мільярда доларів.

Джерело: НБУ

Що зараз з курсом долара

На українському готівковому ринку курс долара різко підскочив наприкінці грудня минулого року, досягнувши максимального показника на початку січня — 39,50 грн/долар.

Однак ближче до лютого долар почав втрачати у ціні. У підсумку упродовж січня на готівковому ринку американська валюта подешевшала з 39,05 до 38,13 грн/долар.

Що ще варто знати

Нагадаємо, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за минулий рік значно скоротився. Перекази за січень-серпень 2023 року впали на майже 8%, або на 700 млн доларів.

Також ми писали про те, що у Національному банку прокоментували коливання на валютному ринку на початку 2024 року та оцінили можливість повернення до фіксованого курсу долара.