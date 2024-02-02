Валюта в Україні — банки продали населенню рекордний обсяг доларів

Українці придбали в банках рекордний обсяг валюти — дані НБУ
Українські банки у січні 2024 року продали населенню рекордний обсяг валюти. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову.
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Рекордний попит на валюту у 2024 році
Як зазначається, українці у січні здійснили у комерційних фінустановах обмін готівкової та безготівкової валюти у таких обсягах:
- продали — на 1,282 мільярда доларів (в еквіваленті);
- придбали — 2,386 мільярда доларів.
Водночас, обсяг "чистої" купівлі валюти становив 1,103 мільярда доларів.
Як зауважують у Нацбанку, обсяг купівлі збільшився порівняно з груднем 2023-го на 7,5%.
Також наголошують, що січень став рекордним місяцем із купівлі валюти за останні 11 років. Більше було у листопаді 2012 року — 1,523 мільярда доларів.
Що зараз з курсом долара
На українському готівковому ринку курс долара різко підскочив наприкінці грудня минулого року, досягнувши максимального показника на початку січня — 39,50 грн/долар.
Однак ближче до лютого долар почав втрачати у ціні. У підсумку упродовж січня на готівковому ринку американська валюта подешевшала з 39,05 до 38,13 грн/долар.
Що ще варто знати
Нагадаємо, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за минулий рік значно скоротився. Перекази за січень-серпень 2023 року впали на майже 8%, або на 700 млн доларів.
Також ми писали про те, що у Національному банку прокоментували коливання на валютному ринку на початку 2024 року та оцінили можливість повернення до фіксованого курсу долара.
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