Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Украинцы продолжают подавать заявки на компенсацию за уничтоженное жилье: данные Кабмина arrow

Украинцы продолжают подавать заявки на компенсацию за уничтоженное жилье: данные Кабмина

17 февраля 2023 14:49
lis.jpg - Ксения Лисновская
Компенсации за уничтоженное жилье — украинцы продолжают подавать заявки
Заявок насчитывается уже около 325 тысяч
lis.jpg - Ксения Лисновская

Украинцы продолжают подавать заявки на компенсацию за уничтоженное войной жилье через портал и мобильное приложение государственных услуг "Дія". Их насчитывается уже около 325 тысяч.

Об этом рассказал глава правительства Денис Шмыгаль, сообщает его пресс-служба.

Читайте также:

Как планируют компенсировать стоимость

Премьер Денис Шмыгаль провел совещание с участием представителей Министерства инфраструктуры, Министерства юстиции и Министерства цифровой трансформации, а также Агентства восстановления и развития инфраструктуры. Речь шла о вопросе восстановления разрушенных домов украинцев.

Как отметил глава правительства, ремонт жилья граждан является приоритетным направлением быстрого восстановления. На это направят средства от конфискованных активов россии, ведущей войну против Украины.

"Во исполнение поручений Президента Владимира Зеленского Правительство активно готовится к запуску восстановительных проектов в жилищном секторе. В настоящее время через Дію украинцы подали более 325 тыс. сообщений об уничтожении или повреждении жилья", отметил он.

Все заявки уже были проанализированы в разрезе регионов. Также обсудили механизм работы государственного реестра, где фиксируются разрушения из-за войны. В результате определили три направления компенсаций:

  • на текущие ремонты;
  • на капитальные ремонты;
  • на полноценное восстановление жилья.

"Рассчитываем на скорейшее принятие законопроекта 7198 о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате террористических действий россии", — выразил надежду Шмыгаль.

Напомним, на рассмотрении парламента находится законопроект, предусматривающий механизм предоставления компенсации за разрушенное жилье в результате войны. Речь идет о проекте №7198 "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации". Согласно его нормам, помощь получат не все.

Также мы писали, что в правительстве рассказывали, что хотят получить от россии компенсацию за все убытки и разрушения, которые страна-агрессор нанесла Украине. Сумма репараций — не менее 300 млрд долларов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

16:20 Одесские школьники могут бесплатно изучать математику: как зарегистрироваться

16:17 В Херсонской области мужчина взорвался на вражеской мине

Новина з відео

16:13 Нидерланды, Германия и Дания готовы передать Украине около 100 танков, — Зеленский

Новина з відео

16:04 Потап посвятил новую песню и клип украинским волонтерам: "Люди простые, и в этом мощь наша"

Новина з фото

16:00 Россия тянет авиацию к границам с Украиной: Подоляк прокомментировал

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:57 В УАФ прокомментировали отстранение Павелко: произойдет ли оно на самом деле

15:55 Украина, НАТО и ЕС впервые проведут заседание: детали

15:50 Прятал в холодильнике и в подлокотниках: одесские таможенники обнаружили скрытую валюту

15:43 "Шахтер" присоединился к инициативе фонда Future for Ukraine, чтобы осуществить мечту военного Андрея Коновалова

15:40 Несмотря на выход из российского рынка Lionsgate покажет новый фильм "Джон Уик 4" с Киану Ривзом

Новина з відео

16:13 Нидерланды, Германия и Дания готовы передать Украине около 100 танков, — Зеленский

Новина з відео

16:04 Потап посвятил новую песню и клип украинским волонтерам: "Люди простые, и в этом мощь наша"

Новина з відео

14:40 Принца Гарри и Меган Маркл высмеяли в сериале "Южный парк"

Новина з відео

14:35 Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте

Новина з відео

13:21 Оля Полякова презентовала манифест сильной женщины "Танцюю, як в останній раз"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:15 Армия рф может нанести ракетный удар даже прямо сейчас, — Гуменюк

Новина з відео

12:55 Зерновое соглашение: за неделю экспортировали почти миллион тонн продовольствия

Новина з відео

11:21 Коля Серга выпустил клип "Молитва" в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора

Новина з відео

10:59 Владимир Зеленский в прямом эфире выступил на церемонии открытия "Берлинале-2023"

Новина з відео

10:34 "Хроники событий с 24 февраля": MamaRika и KOLA представили трогательную песню и клип на нее

Эксклюзив

09:00 Активность антикоррупционеров: лапша на уши Запада или единственная возможность выжить

08:00 Присутствие вагнеровцев в Африке растет

Эксклюзив

23:00 "Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

20:07 Чего ждать на Мюнхенской конференции по безопасности

Эксклюзив

18:25 Звезда "Игры престолов" Джек Глисон встретился с поклонниками в Киеве: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

15:00 Как изменился рынок недвижимости во Львове во время войны: кто сегодня покупатель

Эксклюзив

11:55 Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки

Эксклюзив

09:00 Придут ли в Украину инвестиции во время войны

Эксклюзив

04:00 Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

Актуальное по теме

None 17 Февраль 15:31

Одесские школьники могут бесплатно изучать математику: как зарегистрироваться

None 17 Февраль 16:17

В Херсонской области мужчина взорвался на вражеской мине

None 17 Февраль 16:13

Нидерланды, Германия и Дания готовы передать Украине около 100 танков, — Зеленский

None 17 Февраль 16:03

Потап посвятил новую песню и клип украинским волонтерам: "Люди простые, и в этом мощь наша"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB