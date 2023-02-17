Компенсации за уничтоженное жилье — украинцы продолжают подавать заявки

Заявок насчитывается уже около 325 тысяч

Украинцы продолжают подавать заявки на компенсацию за уничтоженное войной жилье через портал и мобильное приложение государственных услуг "Дія". Их насчитывается уже около 325 тысяч.

Об этом рассказал глава правительства Денис Шмыгаль, сообщает его пресс-служба.

Как планируют компенсировать стоимость

Премьер Денис Шмыгаль провел совещание с участием представителей Министерства инфраструктуры, Министерства юстиции и Министерства цифровой трансформации, а также Агентства восстановления и развития инфраструктуры. Речь шла о вопросе восстановления разрушенных домов украинцев.

Как отметил глава правительства, ремонт жилья граждан является приоритетным направлением быстрого восстановления. На это направят средства от конфискованных активов россии, ведущей войну против Украины.

"Во исполнение поручений Президента Владимира Зеленского Правительство активно готовится к запуску восстановительных проектов в жилищном секторе. В настоящее время через Дію украинцы подали более 325 тыс. сообщений об уничтожении или повреждении жилья", — отметил он.

Все заявки уже были проанализированы в разрезе регионов. Также обсудили механизм работы государственного реестра, где фиксируются разрушения из-за войны. В результате определили три направления компенсаций:

на текущие ремонты;

на капитальные ремонты;

на полноценное восстановление жилья.

"Рассчитываем на скорейшее принятие законопроекта 7198 о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате террористических действий россии", — выразил надежду Шмыгаль.

Напомним, на рассмотрении парламента находится законопроект, предусматривающий механизм предоставления компенсации за разрушенное жилье в результате войны. Речь идет о проекте №7198 "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации". Согласно его нормам, помощь получат не все.

Также мы писали, что в правительстве рассказывали, что хотят получить от россии компенсацию за все убытки и разрушения, которые страна-агрессор нанесла Украине. Сумма репараций — не менее 300 млрд долларов