Компенсації за знищене житло — українці продовжують подавати заявки

Заявок налічується вже близько 325 тисяч

Українці продовжують подавати заявки на компенсацію за знищене війною житло через портал та мобільний застосунок державних послуг "Дія". Їх налічується вже близько 325 тисяч.

Про це розповів глава уряду Денис Шмигаль, інформує його пресслужба.

Як планують компенсовувати вартість

Як пише пресслужба, прем’єр Денис Шмигаль провів нараду за участю представників Міністерства інфраструктури, Міністерства юстиції та Міністерства цифрової трансформації, а також Агентства відновлення та розвитку інфраструктури. На ній йшлося про питання відновлення зруйнованих осель українців.

Як зауважив очільник уряду, ремонт житла громадян є пріоритетним напрямком швидкої відбудови. На це спрямують кошти від конфіскованих активів росії, яка веде війну проти України.

"На виконання доручень Президента Володимира Зеленського Уряд активно готується до запуску відновлювальних проєктів у житловому секторі. Наразі через Дію українці подали понад 325 тис. повідомлень про знищення або пошкодження житла", — зазначив він.

Усі заявки вже проаналізували у розрізі регіонів. Також обговорили механізм роботи державного реєстру, де фіксуються руйнування через війну. У результаті визначили три напрямки компенсацій:

на поточні ремонти;

на капітальні ремонти;

на повноцінну відбудову житла.

"Розраховуємо на якнайшвидше ухвалення законопроєкту 7198 про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок терористичних дій рф", — висловив сподівання Шмигаль.

Нагадаємо, на розгляді парламенту знаходиться законопроєкт, який передбачає механізм надання компенсації за зруйноване житло внаслідок війни. Йдеться про проєкт №7198 "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації". Згідно з його нормами, допомогу отримають не всі.

Також ми писали, що в уряді розповідали, що хочуть отримати від росії компенсацію за всі збитки та руйнування, які країна-агресор завдала Україні. Сума репарацій — щонайменше 300 млрд доларів