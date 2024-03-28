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Украинцы проигрывают в казино миллионы гривен каждый день — военный предложил решение проблемы

28 марта 2024 13:26
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Можно ли решить проблему с азартными играми в Украине — военный предложил решение
Игровые автоматы. Фото: Shutterstock
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

По данным Национального банка Украины, украинцы в 2023 году ежедневно проигрывали в онлайн-казино около 400 млн грн, или более 12 млрд грн в месяц. Проблема лудомании не обошла и военных.

Об "эпидемии игромании" в ВСУ пишет солдат-аэроразведчик 59-й бригады Павел Петриченко.

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"Интересно, что должно произойти, чтобы заметили эпидемию игромании в украинском обществе, и особенно в ВСУ", — написал военный на своей странице в соцсети Х.

Петриченко уверен, что "эпидемию" породила реклама и легализация азартных игр, а также подчеркнул, что в Украине нужно начать контролировать игроков.

Он предлагает ввести реестр и верификацию игроков во время военного положения, ограничив пользователей, получающих зарплату из воинских частей.

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Источник: twitter.com/vkrainets

Что еще нужно знать

Напомним, в украинском регистре лудоманов (людей с игровой зависимостью, ограниченных в доступе к азартным играм. — Ред.), находится 3871 человек. За последний год количество лудоманов увеличилось в восемь раз.

Мы также писали, что в 2023 году граждане Украины несколько раз увеличили объем расходов на легальные азартные игры. По операциям общий оборот составил 207 млрд гривен.

НБУ
азартные игры
военные
игорный бизнес
игральные автоматы
зависимость

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