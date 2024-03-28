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Українці програють в казино мільони гривень щодня — військовий запропонував рішення проблеми

28 березня 2024 13:26
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Чи можна вирішити проблему з азартними іграми в Україні — військовий запропонував рішення
Гральні автомати. Фото: Shutterstock
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

За даними Національного банку України, українці у 2023 році щодня програвали в онлайн-казино близько 400 млн грн або понад 12 млрд грн на місяць. Проблема лудоманії не обійшла і військових.

Про "епідемію ігроманії" у ЗСУ пише солдат-аеророзвідник 59-ї бригади Павло Петриченко.

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"Цікаво, що має статися, щоб помітили епідемію ігроманії в українському суспільстві і особливо у ЗСУ", — написав військовий на своїй сторінці у соцмережі Х. 

Петриченко впевнений, що "епідемію" породила реклама та легалізація азартних ігор, а також наголосив, що в Україні потрібно почати котролювати гравців.

Він пропонує ввести реєстр та верифікацію гравців на час воєнного стану, обмеживши користувачів, які отримують зарплату з військових частин.

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Джерело: twitter.com/vkrainets

Що ще треба знати

Нагадаємо, в українському регістрі лудоманів (людей з ігровою залежністю, обмежених у доступі до азартних ігор — Ред.), перебуває 3871 людина. За останній рік кількість лудоманів збільшилася у вісім разів.

Ми також писали, що у 2023 році громадяни України кількаразово збільшили обсяг витрат на легальні азартні ігри. За операціями загальний оборот сягнув 207 млрд гривень.

НБУ
азартні ігри
військові
гральний бізнес
гральні автомати
залежність

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