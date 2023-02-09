Отключение света в Украине 9 февраля - какая ситуация со светом

Отключение света

Потребление электроэнергии остается значительным из-за морозов. Дефицит мощности сохраняется, чаще всего в вечернее время.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Лимиты потребления

В сообщении говорится, что сегодня лимиты потребления не доводились до Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областей.

"Дефицит мощности сохраняется, больше всего — в вечерние часы. В Одессу и Одесский район постепенно подаются большие объемы электроэнергии", — говорится в сообщении Укрэнерго.

Также в компании уточнили, что в Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях запланировано проведение измерений фактического потребления. Ограничения потребления в этих областях не будут применяться.

Ситуация в Одесской области

В Одесской области продолжаются ремонтные работы. Бригады "Укрэнерго" и облэнерго работают круглосуточно и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения на уровне, который был до аварии.

"Также продолжаются работы на всех других объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак дронов россиян", — уточнили в Укрэнерго.

Напомним, что ремонтные работы в электросети опережают графики. Так что положительный результат жители Одессы и Одесского района почувствуют уже 9 февраля.

Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, постоянно дополняемой фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.