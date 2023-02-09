Отключение света в Украине 9 февраля - какая ситуация со светом

Украинцы потребляют много электроэнергии: Укрэнерго объяснил ситуацию со светом
Потребление электроэнергии остается значительным из-за морозов. Дефицит мощности сохраняется, чаще всего в вечернее время.
Об этом сообщает Укрэнерго.
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Лимиты потребления
В сообщении говорится, что сегодня лимиты потребления не доводились до Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областей.
"Дефицит мощности сохраняется, больше всего — в вечерние часы. В Одессу и Одесский район постепенно подаются большие объемы электроэнергии", — говорится в сообщении Укрэнерго.
Также в компании уточнили, что в Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях запланировано проведение измерений фактического потребления. Ограничения потребления в этих областях не будут применяться.
Ситуация в Одесской области
В Одесской области продолжаются ремонтные работы. Бригады "Укрэнерго" и облэнерго работают круглосуточно и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения на уровне, который был до аварии.
"Также продолжаются работы на всех других объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак дронов россиян", — уточнили в Укрэнерго.
Напомним, что ремонтные работы в электросети опережают графики. Так что положительный результат жители Одессы и Одесского района почувствуют уже 9 февраля.
Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, постоянно дополняемой фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.