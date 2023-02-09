Відключення світла в Україні 9 лютого - яка ситуація зі світлом

Відключення світла

Споживання електроенергії залишається значним через морози. Дефіцит потужності зберігається, найчастіше у вечірній час.

Про це повідомляє Укренерго.

Ліміти споживання

У повідомленні йдеться, що сьогодні ліміти споживання не доводилися до Харківської, Херсонської та Хмельницької областей.

"Дефіцит потужності зберігається, найбільше — у вечірні години. В Одесу та Одеський район поступово подаються великі обсяги електроенергії", — йдеться у повідомленні Укренерго.

Також у компанії уточнили, що у Харківській, Херсонській та Хмельницькій областях заплановано проведення вимірювань фактичного споживання. Обмеження споживання у цих областях не застосовуватимуться.

Ситуація на Одещині

На Одещині тривають ремонтні роботи. Бригади "Укренерго" та обленерго працюють цілодобово та докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання на рівні, який був до аварії.

"Також тривають роботи на всіх інших об'єктах, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів та атак дронів росіян", — уточнили в Укренерго.

Нагадаємо, що ремонтні роботи в електромережі випереджають графіки . Тож позитивний результат жителі Одеси та Одеського району відчують уже 9 лютого.

Адреси всіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, що постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів та торгових точок.