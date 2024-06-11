Денежная помощь в 10,8 тыс. грн — где в июне можно получить выплаты

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане в четырех регионах могут получить международную помощь в 10,8 тыс. грн. Выплаты можно оформить внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и пострадавшим от военных действий.

Об этом говорится на портале Благотворительного фонда "Право на защиту".

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Помощь можно получить в рамках проекта Консорциума Реагирования (Ukraine Reaction Consortium), координируемого французской неправительственной организацией ACTED при финподдержке Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).

Граждане могут получить 3,6 тыс. гривен на человека в месяц в течение трехмесячного периода (в целом 10,8 тыс. гривен). Средства будут выплачиваться единовременно сразу за три месяца для каждого члена домохозяйства отдельно на банковский счет, который нужно предоставить на этапе регистрации.

За несовершеннолетних и инвалидов/недееспособных лиц деньги могут получить официальные представители (родители/опекуны/попечители) на основании необходимых документов.

Как и кто может получить денежную помощь

Право на помощь имеют граждане, которые еще ни разу не получали помощь от БФ "Право на защиту", других международных организаций, а также относящихся к следующим категориям населения:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с 24 февраля 2022 года, проживающие в четырех регионах: Днепропетровском, Запорожском, Одесском или Харьковском.

Граждане, пострадавшие от военных действий (жилье было повреждено или разрушено с 24 февраля 2022 года в результате военных действий, была получена травма от обстрела/военных действий).

Также необходимо относиться к критерию уязвимости:

в домохозяйстве есть только люди пожилого возраста (больше 60 лет);

в домохозяйстве есть трое и более детей;

в домохозяйстве есть дети до двух лет;

в домохозяйстве есть беременная женщина;

в домохозяйстве есть лица с инвалидностью I-II группы.

Проверить, подпадает ли человек под условия программы, можно по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам доступна помощь в 5 тыс. долларов. Выплаты будут предоставлены исключительно для тех, кто имеет бизнес в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Также мы писали, что внутренне перемещенные лица могут получить помощь на модернизацию жилья. Зарегистрироваться на выплаты могут переселенцы в Одесской области.