Грошова допомога у 10,8 тис. грн — де в червні можна отримати виплати

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни в чотирьох регіонах можуть отримати міжнародну допомогу у 10,8 тис. грн. Виплати можна оформити внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та постраждалим від воєнних дій.

Про це йдеться на порталі Благодійного фонду "Право на захист".

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Сума грошової допомоги та нюанси виплати

Допомогу можна отримати в рамках проєкту Консорціуму Реагування (Ukraine Reaction Consortium), що координує французька неурядова організація ACTED за фінпідтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA).

Громадяни можуть отримати 3,6 тис. гривень на особу на місяць протягом тримісячного періоду (сукупно 10,8 тис. гривень). Кошти виплачуватимуть одноразово одразу за три місяці для кожного члена домогосподарства окремо на банківський рахунок, який потрібно надати на етапі реєстрації.

За неповнолітніх та неповносправних/недієздатних осіб гроші можуть отримати офіційні представники (батьки/опікуни/піклувальники) на підставі необхідних документів.

Як і хто може отримати грошову допомогу

Право на допомогу мають громадяни, які ще жодного разу не отримували допомогу від БФ "Право на захист", інших міжнародних організацій, а також належать до таких категорій населення:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з 24 лютого 2022 року, які проживають у чотирьох регіонах: Дніпропетровському, Запорізькому, Одеському чи Харківському.

Громадяни, які постраждали від воєнних дій (житло було пошкоджене чи зруйноване із 24 лютого 2022 року внаслідок воєнних дій, було отримано травму від обстрілу/воєнних дій).

Також необхідно належати до критерію вразливості:

у домогосподарстві є тільки люди літнього віку (більше 60 років);

у домогосподарстві є троє та більше дітей;

у домогосподарстві є діти до двох років;

у домогосподарстві є вагітна жінка;

у домогосподарствіє особи з інвалідністю І-II групи.

Перевірити, чи підпадає людина під умови програми, можна за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям доступна допомога у 5 тис. доларів. Виплати нададуть виключно для тих, хто має бізнес у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Також ми писали, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати допомогу на модернізацію житла. Зареєструватися на виплати можуть переселенці в Одеській області.